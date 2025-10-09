Putins atzinis, ka Azerbaidžānas pasažieru lidmašīnu pagājušā gada decembrī notrieca Krievijas raķetes
Krievijas diktators Vladimirs Putins tiekoties ar Azerbaidžānas prezidentu Ilhamu Alijevu atzinis, ka Azerbaidžānas aviokompānijas "Azerbaijan Airlines" pasažieru lidmašīnu pagājušā gada decembrī notrieca Krievijas raķetes.
Putins apgalvo, ka katastrofas iemesli ir saistīti ar to, ka debesīs atradās Ukrainas drons. Pēc viņa teiktā, Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma izšāva divas raķetes: tās netrāpīja tieši lidmašīnai, bet eksplodēja dažus metrus no tās. Lidmašīnu notrieca nevis raķetes triecienelementi, bet, visticamāk, "atlūzas", piebilda Putins.
Krievijas prezidents sacīja, ka jau ir atvainojies par "traģēdiju". Viņš atkārtoti izteica līdzjūtību katastrofā bojāgājušo ģimenēm, piebilstot, ka Krievija palīdz izmeklēšanā par katastrofas cēloņiem. "Protams, no Krievijas puses tiks darīts viss, kas šādos traģiskos gadījumos ir nepieciešams attiecībā uz kompensācijām, un visu amatpersonu rīcībai tiks sniegts juridisks novērtējums," piebilda Putins.
Alijevs 6. janvārī paziņoja, ka Krievija ir vainīga incidentā, kad pērn 25. decembrī Kazahstānā avarēja Azerbaidžānas aviokompānijas "Azerbaijan Airlines" pasažieru lidmašīna, kurā atradās 67 cilvēki, no kuriem 38 gāja bojā. Lidmašīnai pie Groznijas, visticamāk, trāpīja Krievijas pretgaisa aizsardzības raķete. Alijevs paziņoja, ka lidmašīna tika notriekta no zemes.
Krievija ir atzinusi, ka incidenta laikā strādāja tās pretgaisa aizsardzība, jo Groznija bija pakļauta Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumam, taču nebija atzinusi, ka notrieca lidmašīnu.