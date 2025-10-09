Nobela prēmija literatūrā piešķirta ungāru rakstniekam Lāslo Krasnohorkai
Šī gada Nobela prēmija literatūrā ceturtdien piešķirta Lāslo Krasnahorkai, atzīstot viņu par Ungārijas vissvarīgāko mūsdienu rakstnieku, kura darbos izvērstas postmodernās distopijas un melanholijas tēmas, paziņojusi Zviedrijas Akadēmija.
Krasnahorkai izpelnījies atzinību par "savu pārliecinošo un vizionāro daiļradi, kas apokaliptiska terora apstākļos atkal apliecina mākslas spēku".
71 gadu vecais Krasnahorkai ir "episks rakstnieks" un turpina Centrāleiropas tradīciju, kas no Franca Kafkas stiepjas līdz Tomasam Bernhardam un ko raksturo absurds un groteskas pārmērības, teikts Akadēmijas paziņojumā.
"Taču viņa lokam ir vairāk stiegru, un viņš raugās arī uz Austrumiem, ieturot kontemplatīvāku, smalkāk kalibrētu toni," piebildusi Akadēmija.
Nobela prēmijas ieguvējs līdz ar diplomu un zelta medaļu saņem 11 miljonus kronu (miljons eiro) lielu naudas balvu.
Pērn Nobela literatūras prēmija tika piešķirta dienvidkorejiešu rakstniecei Hanai Ganai.
Prēmijas pasniegšanas ceremonija paredzēta 10.decembrī, tās iedibinātāja Alfrēda Nobela nāves gadadienā.