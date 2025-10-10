Šveice vairs nepiešķirs aizsardzības statusu ukraiņiem no Rietumukrainas
Runa ir par septiņiem Ukrainas rietumu apgabaliem - no 1. novembra Šveice tos uzskatīs par drošām atgriešanās vietām. Šis lēmums attiecas uz jaunajiem patvēruma pieprasītājiem, vēsta izdevums DW.
Šveices parlaments bija pieprasījis diferencēt Ukrainas reģionus pēc to drošības līmeņa. Valdība nolēma, ka atgriešanās Volīnijas, Rivnes, Ļvivas, Ternopiļas, Zakarpates, Ivanofrankivskas un Čerņivcu apgabalos ir pieļaujama.
Tāpēc jauniem patvēruma pieprasītājiem no šiem reģioniem aizsardzības statuss netiks piešķirts, teikts valdības 2025. gada 8. oktobra lēmumā.
Tomēr ukraiņi no šiem apgabaliem varēs iesniegt patvēruma pieteikumu vai doties uz Eiropas Savienību. Šveices Valsts migrācijas sekretariāts izskatīs katru pieteikumu individuāli. Ja aizsardzības statuss tiks liegts, pamatojoties uz izcelsmi no "droša" reģiona, tiks pieņemts lēmums par deportāciju.
Tajā pašā laikā Šveices valdība ir pagarinājusi jau esošo aizsardzību ukraiņiem vismaz līdz 2027. gada martam.
"Neskatoties uz starptautiskajiem miera centieniem, vidējā termiņā nav gaidāma noturīga situācijas stabilizācija, kas ļautu drošu atgriešanos," teikts valdības paziņojumā.
Pēc vietējo mediju datiem, aptuveni 10% ukraiņu bēgļu Šveicē ir no reģioniem, kas tagad tiek uzskatīti par drošiem. Šo personu šis lēmums neskar.