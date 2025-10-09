Krievijā pēc dronu uzbrukuma gāzes pārstrādes rūpnīcas teritorijā Volgogradas apgabalā naktī izcēlušies vairāki ugunsgrēki.
Šodien 07:25
Pēc veiksmīga ukraiņu uzbrukuma Volgogradas apgabalā aizdegusies gāzes pārstrādes rūpnīca
Pēc Ukrainas īstenota dronu uzbrukuma Krievijas gāzes pārstrādes rūpnīcas teritorijā Volgogradas apgabalā naktī izcēlušies vairāki ugunsgrēki.
Volgogradas apgabala gubernators Andrejs Bočarovs ziņoja, ka noticis masveida dronu uzbrukums Volgogradas apgabalā. Bočarovs paziņoja, ka Kotovas rajonā dronu atlūzas sabojājušas katlu māju, un izcēlušies ugunsgrēki degvielas un enerģētikas objektu teritorijā. Vietējie mediji un aculiecinieki ziņoja, ka dronu uzlidojuma mērķis bija "Lukoil" gāzes pārstrādes rūpnīca Kotovā.
Ukrainas dronu triecienu pret Krievijas naftas pārstrādes infrastruktūru ir radījusi agresorvalstij ievērojamus ekonomiskus zaudējumus – uzbrukumu rezultātā šobrīd pilnvērīgi nespēj funkcionēt līdz pat 40% Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu. Tas izraisījis līdz pat 40% lielu degvielas cenu kāpumu un radījis būtiskus naftas produktu trūkumus valsts reģionos.