Krievijā savas 10 gadus vecās meitas acu priekšā nošauts arhitekts; viņu, iespējams, nonāvēja no frontes atgriezies karavīrs
Trešdien, 8. oktobrī, Sanktpēterburgā savas 10 gadus vecās meitas acu priekšā brutāli tika nogalināts arhitekts Aleksandrs Suponičnijs. Vairāki mediji ziņo, ka slepkava esot kāds Konstantīns Kozirevs, kurš nesen atgriezās no karadarbības Ukrainā.
Pēc izmeklētāju teiktā, 73 gadus vecais arhitekts 8. oktobra rītā pavadīja savu meitu uz skolu dzīvojamā kompleksa „Cariskā galvaspilsēta” teritorijā. Kad abi pietuvojās liftam, viņus apstādinājis kāds vīrietis, kuram līdzi bija ierocis. Vīrietis lika Suponičnijam un viņa meitai nomesties ceļos, pēc tam raidot šāvienu arhitekta galvas virzienā.
Meitene palika neskarta, un pēc notikušā aizbēga atpakaļ uz dzīvokli. Uzbrucējs pēc slepkavības devās uz savu dzīvokli, kas atradās stāvu zemāk, aizdedzināja to un nošāvās. Policija par notikušo uzsākusi kriminālprocesu un notikuma vietu apseko izmeklētāji.
Putin's brilliant plan to take over Europe continues to dismantle Russia itself, as veteran survivors that spent months or years murdering, raping and looting in Ukraine are coming home, to do the same in Russian cities.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 8, 2025
In St. Petersburg, the famous architect Alexander… pic.twitter.com/JZWSMUlcKB
Slepkava esot bijis Suponičnija kaimiņš, 49 gadus vecais Konstantīns Kozirevs. Kā ziņo medijs "Fontanka", Kozirevs iepriekš bija būvniecības holdinga "Petrotrest" finanšu direktora vietnieks. 2023. gada jūlijā Vasileostrovska tiesa pret viņu ierosināja krimināllietu par krāpšanu lielā apmērā, tomēr 2025. gadā lieta tika izbeigta noilguma termiņa dēļ. Saskaņā ar provizoriskiem ziņojumiem Kozirevs, iespējams, nesen "atgriezās no karadarbības zonas Ukrainā".
Aleksandrs Suponičnijs bija uzņēmumu grupas "Suart" dibinātājs un direktoru padomes priekšsēdētājs, kā arī Krievijas Arhitektu savienības biedrs. Suponičnija slavenākais darbs ir metro stacijas "Gorkovskaya" virszemes vestibils.