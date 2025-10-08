Trīs zinātnieki saņem Nobela prēmiju ķīmijā par globāli nozīmīgu izstrādājumu
Šī gada Nobela prēmijā ķīmijā piešķirta japānim Susumu Kitagavam, Lielbritānijā dzimušajam Ričardam Robsonam un Jordānijā dzimušajam ASV zinātniekam Omaram M. Jagi par tā dēvēto metāla organisko karkasu izstrādi, trešdien paziņoja Zviedrijas Karaliskā Zinātņu akadēmija.
"Šīs konstrukcijas, metāla organiskos karkasus, var izmantot, lai iegūtu ūdeni no tuksneša gaisa, uztvertu oglekļa dioksīdu, uzglabātu toksiskas gāzes vai katalizētu ķīmiskas reakcijas," paziņoja akadēmija.
Komentētāji jau gadiem ilgi bija izteikuši pieņēmumu, ka Jagi ir spēcīgs pretendents uz balvu, un līdzās tam bieži izskanēja arī Kitagavas vārds.
"Metāla organiskajiem karkasiem ir milzīgs potenciāls, kas paver iepriekš neparedzētas iespējas radīt pielāgotus materiālus ar jaunām funkcijām," paziņoja Nobela ķīmijas komitejas priekšsēdētājs Heiners Linke.
Robsons ir saistīts ar Melburnas Universitāti Austrālijā, Kitagava - ar Japānas Kioto Universitāti, bet Jagi - ar Kalifornijas Universitāti Berklijā.
Nobela prēmiju ķīmijā pērn saņēma amerikāņi Deivids Beikers un Džons Džampers, kā arī brits Demiss Hasabiss par darbu proteīnu struktūras prognozēšanā, izmantojot mākslīgo intelektu.