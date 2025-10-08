Ekvadorā protesti pret degvielas cenu kāpumu pāraug vardarbībā - ar akmeņiem apmētāta prezidenta kolonna
Protestētāji Ekvadorā otrdien ar akmeņiem apmētājuši prezidenta Daniela Noboas autokolonnu, šādi paužot sašutumu par valdības lēmumu paaugstināt degvielas cenas.
Prezidents incidentā nav cietis. "Uzradās aptuveni 500 cilvēku un svieda uz viņu akmeņus, un prezidenta automašīnā acīmredzami ir ložu pēdas," sacīja vides ministre Inesa Mansano.
Pieci cilvēki aizturēti un tiks tiesāti saistībā ar apsūdzībām terorismā, par ko draud līdz 30 gadiem cietumā. "Šāda veida protesti, kas nav miermīlīgi, nav tas, kas mums būtu vajadzīgs," piebilda ministre.
Ekvadorā pēdējās dienās notikušas vardarbīgas demonstrācijas, ko izraisījis valdības lēmums paaugstināt dīzeļdegvielas cenas.
Protestētāju un policijas sadursmēs ievainoti vairāk nekā 100 cilvēki.
Noboa izsludinājis ārkārtas stāvokli vairākās provincēs.
Nesen atkārtoti ievēlētais prezidents cenšas samazināt subsīdijas dīzeļdegvielai, lai ietaupītu aptuveni miljardu dolāru, lielu daļu ietaupījumu novirzot drošības finansēšanai.
Varasiestādes apsūdz narkotiku bandas nemieru uzkurināšanā, norādot, ka noziedzīgie grupējumi izmanto protestus, lai destabilizētu valsti.