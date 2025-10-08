Tramps atzīst: miers Ukrainā būs grūtāk panākams nekā Tuvajos Austrumos

Izbeigt karu Ukrainā var būt sarežģītāk nekā Tuvajos Austrumos, atzīst Tramps.
Kara izbeigšana Ukrainā var būt sarežģītāka nekā pamiera panākšana Tuvajos Austrumos, tiekoties ar Kanādas premjerministru Marku Kārniju, sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.
Tuvajos Austrumos miera līgums ir tuvu noslēgšanai, ko nevar teikt par karu Ukrainā, viņš piebilda. "Man šķita, ka tas būs viens no vienkāršākajiem gadījumiem. Man ir labas attiecības ar [Krievijas diktatoru Vladimiru] Putinu, un man šķita, ka šo jautājumu varēs atrisināt," klāstīja Tramps.
"Es esmu ļoti vīlies viņā, jo uzskatīju, ka to būs viegli atrisināt, bet izrādās, ka tas, iespējams, ir vēl sarežģītāk nekā Tuvie Austrumi," atzina ASV prezidents.
Tramps atgriezās Baltajā namā ar solījumu izbeigt karu Ukrainā jau pirmajās 24 stundās prezidenta amatā.
Vēlāk viņš ne reizi vien atzina, ka miera līgumu nebūs viegli panākt.