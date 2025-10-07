Polijas premjers Tusks: nevis "Nord Stream 2" gāzesvada spridzināšana, bet tā pastāvēšana bija problēma
Polijas interesēs nav izdot Polijā aizturēto Ukrainas pilsoni, kas tiek turēts aizdomās par līdzdalību gāzesvada "Nord Stream" spridzināšanā, otrdien apliecināja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Vācija uzstāj uz izdošanu.
The problem with North Stream 2 is not that it was blown up. The problem is that it was built.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 7, 2025
"Eiropas, Ukrainas, Lietuvas un Polijas problēma nav tā, ka "Nord Stream 2" tika uzspridzināts, bet gan, ka tas tika uzbūvēts," Tusks sacīja preses konferencē. "Šī pilsoņa izdošana ārvalstij noteikti nav Polijas interesēs," pauda premjers, lūgts komentēt situāciju ap ukraiņa aizturēšanu.
Ukrainas pilsonis Volodimirs tika aizturēts Polijas pilsētā Pruškovā 30.septembrī, pamatojoties uz Vācijas izdotu Eiropas apcietināšanas orderi gāzesvada sprādzienu lietā.
Cauruļvadi "Nord Stream 1" un "Nord Stream 2", kas paredzēti Krievijas gāzes piegādei uz Eiropu, tika saspridzināti 2022.gada 26.septembrī.
Neilgi pēc sprādzieniem laikraksti "New York Times", "Die Zeit" un "Washington Post" pieļāva, ka sprādzienos varētu būt iesaistīts "proukrainisks grupējums".