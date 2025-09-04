Šrēders gatavs liecināt par "Nord Stream 2"
Bijušais Vācijas kanclers Gerhards Šrēders 17.oktobrī varēs publiski liecināt Mēklenburgas-Priekšpomerānijas federālās zemes landtāga komisijai, kas izmeklē gāzes cauruļvada "Nord Stream 2" būvniecības apstākļus, atsaucoties uz Šrēdera advokātu, vēsta ziņu aģentūra DPA.
Paredzams, ka sociāldemokrātu (SPD) ekskanclers sniegs liecības komisijai, kas strādā Šverīnē, videokonferences režīmā no sava biroja Hannoverē.
"Ir labi, ka Šrēdera kungs tiks nopratināts publiski, jo īpaši tāpēc, ka viņš ir ļoti svarīgs liecinieks, kas izgaismo sociāldemokrātu specoperāciju "Nord Stream 2/Klimata aizsardzības fonds," sacīja landtāga komisijas vadītājs Sebastiāns Ēlerss. Viņš pārstāv Kristīgo demokrātu savienību (CDU) - partiju, kas bija viena no izmeklēšanas iniciatorēm.
Landtāga komisija izmeklē šajā pavalstī 2021.gada janvārī dibināto fondu "Klimata un vides aizsardzība".
Saskaņā ar mediju ziņām šis fonds faktiski palīdzēja pabeigt "Nord Stream 2" gāzesvada būvniecību, apejot ASV sankcijas, par ko no Krievijas koncerna "Gazprom" saņēma 20 miljonus eiro.
Šīs vēstis izraisīja kritikas vilni pret Mēklenburgas-Priekšpomerānijas premjerministri sociāldemokrāti Manuēlu Švēzigu.
Šrēders ir bijušais SPD līderis un "Gazprom" piederošā "Nord Stream 2" direktoru padomes vadītājs.
Saskaņā ar žurnāla "Der Spiegel" informāciju Švēziga un Šrēders tikušies mūzikas festivālā Ūzedomas salā 2020.gada vasarā, kad vēl tikai tika apspriesta fonda "Klimata un vides aizsardzība" izveide, un pēc tam devās uz pieczvaigžņu viesnīcu, kur viņiem bijusi trīs stundu saruna ar Matiasu Varnigu - Krievijas diktatora Vladimira Putina uzticības personu.
Varnigs bija uzņēmuma "Nord Stream" izpilddirektors, kas izbūvēja pirmos divus gāzesvada zarus, bet tad kļuva par "Nord Stream 2" izpilddirektoru.
Landtāga izmeklēšanas komisija cenšas noskaidrot, kam radās ideja par fonda izveidi un vai Krievija ir ietekmējusi politiskos lēmumus Mēklenburgā-Priekšpomerānijā.