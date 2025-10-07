Arī Dānijas bērniem plāno ieviest sociālo mediju lietošanas aizliegumu
Dānija plāno ieviest sociālo mediju aizliegumu bērniem līdz 15 gadu vecumam, otrdien pavēstīja premjerministre Mete Frederiksena. Paziņojot par šo iniciatīvu uzrunā parlamentā, premjere neprecizēja, uz kuriem sociālajiem medijiem šis aizliegums attieksies un kā tas darbosies praksē.
Likumprojekts, kura izskatīšanas grafiks vēl nav zināms, paredzētu, ka vecāki varēs atļaut saviem bērniem izmantot sociālos medijus no 13 gadu vecuma.
"Mobilais tālrunis un sociālie mediji laupa mūsu bērniem bērnību," sacīja Frederiksena, norādot, ka 60% dāņu zēnu vecumā no 11 līdz 19 gadiem labprātāk izvēlas palikt mājās, nevis pavadīt laiku ar draugiem. “Mēs esam atbrīvojuši briesmoni,” sacīja premjere, norādot, ka gandrīz visiem Dānijas septītās klases skolēniem, kuru vecums parasti ir 13 vai 14 gadi, jau ir mobilais telefons.
Savukārt izdevums "Politico" norāda, ka Pilsoņu iniciatīva Dānijā 2024. gadā, kas savāca 50 000 parakstu, aicināja aizliegt "TikTok", "Snapchat" un "Instagram". Tomēr Frederiksena sacīja, ka vecākiem vajadzētu būt tiesībām dot atļauju saviem bērniem izveidot kontus no 13 gadu vecuma.
Frederiksenas paziņojums nebija pilnīgs pārsteigums. Sociāldemokrātu partijas pārstāve jau iepriekš ir paudusi atbalstu sociālo tīklu aizliegumam bērniem līdz 15 gadu vecumam. Tāpat Dānijas valdība mudina Eiropas Savienību pieprasīt, lai tehnoloģiju uzņēmumi tiešsaistē pārbaudītu lietotāju vecumu, teikts publikācijā.
Austrālija ir līdere globālajos centienos novērst interneta kaitējumu jauniešu vidū. Tās parlaments 2024.gada nogalē pieņēma sociālo mediju aizliegumu bērniem līdz 16 gadu vecumam, lai gan pagaidām nav gandrīz nekādas informācijas par to, kā šis solis tiks īstenots. Austrālijas aizliegums attiecas uz tādām platformām kā "Facebook", "Snapchat", "TikTok" un "YouTube".
Jūnijā Grieķija ierosināja noteikt "digitālās pilngadības vecumu" 27 Eiropas Savienības valstīs, kas nozīmētu, ka bērni nevar piekļūt sociālajiem medijiem bez vecāku piekrišanas.