Propagandisti trako: Putina dzimšanas dienā Krievijas pilsētā izsludina sēras
Krievijas Sibīrijas austrumos Jakutijas pilsētā izsludinātas trīs dienu sēras, pieminot karā pret Ukrainu kritušos karavīrus, vienlaikus Krievijas propagandistu sašutumu izsaucis tas, ka sēras izsludinātas arī Krievijas diktatora Vladimira Putina dzimšanas dienā. Pokrovskas pilsētā sēras ilgs no 7. līdz 9.oktobrim, bet diktatora dzimšanas diena ir 7.oktobrī.
Pilsētā sēru laikā karogiem jābūt pusmastā, atcelti izklaidējošie pasākumi, mācības skolās sāksies ar klusuma brīdi. Sēras izsludinātas pēc tam, kad ar lidmašīnu reģionā nogādāti Ukrainā kritušo novadnieku pīšļi.
Krievijas propagandisti sēru izsludināšanu diktatora dzimšanas dienā nodēvējuši par "skarbu politisku akciju", pieļaujot, ka pilsētas mērs Viktors Konstantinovs tīši nolēmis sēras noteikt arī Putina dzimšanas dienā, kad viņam aprit 73 gadi.
"Kāpēc tieši šodien, 2025.gada 7.oktobrī, ir izsludināts trīs dienu sēru laiks? Kas tas ir? Vienkārša sagadīšanās, Pokrovskas jaunā mēra un viņa komandas pieredzes trūkuma sekas vai skarba politiska akcija no partijas puses," platformā "Telegram" vaicā propagandisti.
Tikmēr jau 1322 dienas ir ieildzis Krievijas iecerētais "zibenskarš" Ukrainā, kurā tā jau vairākus gadus vairs neinformē par saviem zaudējumiem, naski atskaitoties par Ukrainas armijas "milzīgajiem zaudējumiem". Savukārt Ukrainas armijas ģenerālštābs paziņojis, ka līdz Putina dzimšanas dienai okupantu dzīvā spēka zaudējumi jau sasnieguši 1 117 360 karavīrus.