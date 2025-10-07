Šī gada Nobela prēmijā fizikā piešķirta britu zinātniekam Džonam Klārkam, franču fiziķim Mišelam Devorē un ASV pētniekam Džonam Martinisam par atklājumiem kvantu mehānikā, otrdien paziņojusi Zviedrijas Karaliskā Zinātņu akadēmija.
Nobela prēmija fizikā piešķirta trim zinātniekiem par atklājumiem kvantu mehānikā
Šī gada Nobela prēmijā fizikā piešķirta britu zinātniekam Džonam Klārkam, franču fiziķim Mišelam Devorē un ASV pētniekam Džonam Martinisam par atklājumiem kvantu mehānikā, otrdien paziņojusi Zviedrijas Karaliskā Zinātņu akadēmija.
Trijotne izpelnījusies atzinību par "makroskopiskā kvantu tuneļefekta atklāšanu un un enerģijas kantizēšanu elektroniskā shēmā", teikts akadēmijas paziņojumā.
Klārks preses konferences laikā, teica, ka bija „pilnīgi pārsteigts”, uzzinot, ka ir ieguvis balvu.
„Mēs nedomājām, ka tas varētu būt pamats Nobela prēmijas piešķiršanai,” teica Klārks par saviem pētījumiem 1980. gados Kalifornijas Universitātē, Bērkli.