Volkers par "Tomahawk" raķešu nodošanu Ukrainai: "Trampam nepatīk izskatīties vājam"
Kurts Volkers paskaidroja, kā Krievijas diktators Vladimirs Putins pats attālināja Donaldu Trampu no Krievijas un nolieca viņu Ukrainas pusē.
Bijušais ASV Valsts departamenta īpašais pārstāvis Ukrainā Kurts Volkers paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins piekrāpa ASV prezidentu Donaldu Trampu, solot sākt sarunas par kara izbeigšanu, bet pēc tam neizpildīja savu solījumu. Volkers to paziņoja intervijā "Euronews".
Pēc diplomāta teiktā, augustā Putins apliecināja Trampam, ka tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Šī vienošanās tika panākta, kad Tramps Baltajā namā apsprieda Ukrainas jautājumu ar Eiropas līderiem. Tomēr Krievijas diktators tā arī nesazinājās, kas, pēc Volkera teiktā, personīgi sakaitināja Amerikas prezidentu.
"Tramps ir vīlies. Putins viņam solīja, ka tiksies ar Zelenski, bet viņš meloja, un Trampam nepatīk izskatīties vājam, it īpaši savu sabiedroto priekšā," atzīmēja bijušais diplomāts.
Pēc tam, kad Tramps publiski paziņoja par gaidāmo tikšanos, vairākas valstis pat pauda vēlmi rīkot samitu. Tomēr Kremlis kopš tā laika ir atkārtoti noraidījis jebkādas sarunas ar Kijivu, gan ar, gan bez ASV līdzdalības.
Volkers uzskata, ka šis pazemojums varētu pamudināt Trampa administrāciju spert izlēmīgākus soļus, proti, nodot Ukrainai "Tomahawk" raķetes.
Viņš norādīja, ka Tramps uz starptautisko politiku raugās caur ieguvumu prizmu, un ir iespējams, ka ieroču piegādes Ukrainai varētu būt daļa no abpusēji izdevīga darījuma. "Tramps ir darījumu slēdzējs. Ja kāds ir gatavs maksāt, tas viņam ir arguments. Viņa mērķis ir izbeigt karu, atcelt sankcijas pret Krieviju un nopelnīt naudu. Bet, kamēr Putins turpinās spēlēt melu un šantāžas spēli, Baltais nams ir gatavs rīkoties citādi," uzsvēra Volkers.
Amerikāņu politiķis piebilda, ka diskusijas par tālas darbības rādiusa raķešu piegādi Kijivai varētu piespiest Putinu atgriezties pie sarunām nevis no spēka pozīcijas, bet gan apstākļu spiediena ietekmē.
Krievijas reakcija uz iespējamo "Tomahawk" raķešu nodošanu Ukrainai
Putins uzsvēra, ka nav iespējams izmantot "Tomahawk" bez tiešas ASV militārpersonu iesaistes, tāpēc šādu raķešu piegāde Ukrainai nozīmētu "kvalitatīvi jaunu eskalācijas posmu". "Tas nozīmētu pilnīgi jaunu, kvalitatīvi atšķirīgu eskalācijas stadiju — arī Krievijas un ASV attiecībās," sacīja Putins. Viņš piebilda, ka "Tomahawk" raķetes varētu nodarīt kaitējumu Krievijai, taču tās tiktu notriektas, un Krievija uzlabotu savu pretgaisa aizsardzību.
Kara izpētes institūta (ISW) analītiķi norāda, ka Kremlis cenšas atturēt ASV no "Tomahawk" raķešu nodošanas Ukrainai, lai saglabātu drošo aizmuguri, kuru Krievija izmanto savām loģistikas vajadzībām.
"Tomahawk" spārnotās raķetes spēj sasniegt 2 500 kilometru attālumu, kas nozīmē, ka, ja Ukraina tās saņemtu, Maskava un visa Eiropas Krievija nonāktu to darbības zonā.