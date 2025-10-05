Putins brīdina: “Tomahawk” raķešu nodošana Ukrainai sagraus Krievijas un ASV attiecības
Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis, ka gadījumā, ja ASV piegādās Ukrainai “Tomahawk” raķetes, kas spēj veikt tāldarbības triecienus dziļi Krievijas teritorijā, tas novedīs pie Maskavas attiecību sagraušanas ar Vašingtonu.
Mazāk nekā divus mēnešus pēc ASV prezidenta Donalda Trampa un Putina tikšanās samitā Aļaskā miers šķiet vēl tālāk nekā iepriekš — Krievijas spēki turpina virzību Ukrainā, tiek ziņots par Krievijas dronu iekļūšanu NATO gaisa telpā, bet Vašingtona apsver tiešu līdzdalību triecienos dziļi Krievijas teritorijā.
Tramps iepriekš paudis vilšanos par Putinu, jo viņš nav panācis mieru, un nosaucis Krieviju par “papīra tīģeri”, nespējot pakļaut Ukrainu. Putins atbildējis, šauboties, vai tieši NATO nav “papīra tīģeris”, nespējot apturēt Krievijas virzību.
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss pagājušajā mēnesī teica, ka Vašingtona apsver Ukrainas lūgumu saņemt “Tomahawk” raķetes, kas varētu veikt triecienus arī pa Maskavu un citiem mērķiem Krievijas dziļumā, lai gan nav zināms, vai galīgais lēmums jau pieņemts.
“Tas novedīs pie mūsu attiecību sagraušanas — vai vismaz to pozitīvo tendenču izzušanas, kas bija parādījušās,” sacīja Putins svētdien izplatītā videoklipā, ko publicēja Krievijas valsts televīzijas žurnālists Pāvels Zarubins.
Laikraksts “The Wall Street Journal” ziņoja, ka ASV sniedz Ukrainai izlūkdatus par enerģētikas infrastruktūras mērķiem Krievijā, izvērtējot iespēju nodot Kijivai raķetes, ko varētu izmantot šādiem triecieniem.
Tomēr viena ASV amatpersona un vēl trīs avoti Reuters norādījuši, ka Trampa administrācijas vēlme nosūtīt Ukrainai “Tomahawk” raķetes var būt neīstenojama, jo esošie krājumi jau ir rezervēti ASV Jūras spēkiem un citiem militāriem mērķiem.
“Tomahawk” spārnotās raķetes spēj sasniegt 2 500 kilometru attālumu, kas nozīmē, ka, ja Ukraina tās saņemtu, Maskava un visa Eiropas Krievija nonāktu to darbības zonā.
Putins ceturtdien uzsvēra, ka nav iespējams izmantot “Tomahawk” bez tiešas ASV militārpersonu iesaistes, tāpēc šādu raķešu piegāde Ukrainai nozīmētu “kvalitatīvi jaunu eskalācijas posmu”. “Tas nozīmētu pilnīgi jaunu, kvalitatīvi atšķirīgu eskalācijas stadiju — arī Krievijas un ASV attiecībās,” sacīja Putins.
Viņš piebilda, ka “Tomahawk” raķetes varētu nodarīt kaitējumu Krievijai, taču tās tiktu notriektas, un Krievija uzlabotu savu pretgaisa aizsardzību.