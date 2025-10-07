Kalifornijā avarē medikopters - trīs cietušie nogādāti slimnīcā smagā stāvoklī
Trīs personas guvušas dzīvībai bīstamus ievainojumus pēc tam, kad medikopters avarēja Sakramento pilsētā, ziņo Kalifornijas ugunsdzēsības dienests.
"REACH Air Medical Services" apstiprināja televīzijas kanālam "ABC7 News", ka avārijā cietuši trīs tās apkalpes locekļi — pilots, medmāsa un feldšeris —, kuri “kritiskā stāvoklī nogādāti” vietējās slimnīcās.
Sadursme notikusi pirmdienas vakarā, drīz pēc plkst. 19.00 pēc vietējā laika, vēsta "Sky News".
Sakramento ugunsdzēsības dienesta kapteinis Džastins Silvija (Justin Sylvia) apstiprināja, ka medikopterī nebija neviena pacienta.
Preses konferences laikā Silvija piebilda: “Viens no cietušajiem bija iesprostots zem helikoptera. Ar civiliedzīvotāju palīdzību, kas atradās tuvumā, izdevās pacelt daļu no helikoptera un atbrīvot viņu.” Viņš norādīja, ka “notikuma vietā ir daudz atlūzu”, uzsverot, ka “veiksmīgā kārtā helikopters neaizdegās”.
Avārijā nebija iesaistīti citi transportlīdzekļi. Pašlaik nav zināms, vai helikopters lidoja uz slimnīcu vai prom no tās.