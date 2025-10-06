Izraēla deportējusi vēl 171 Gazas flotiles aktīvistu, arī Tūnbergu
Izraēla pirmdien deportējusi vēl 171 Gazas joslas atbalsta flotiles aktīvistu, arī zviedrieti Grētu Tūnbergu, pavēstīja Izraēlas Ārlietu ministrija.
"Šodien no Izraēlas uz Grieķiju un Slovākiju tika deportēts vēl 171 provokators no "Hamas"-"Sumūdas" flotiles, arī Grēta Tūnberga," teikts ministrijas paziņojumā platformā "X", sasaistot kopā flotiles un palestīniešu teroristu grupējuma nosaukumus.
Deportēti vairāku valstu, arī Grieķijas, Itālijas, Francijas un ASV, pilsoņi, teikts paziņojumā.
138 "Globālās Sumūdas flotiles" (GSF) aktīvisti joprojām atrodas apcietinājumā Izraēlā, ziņu aģentūrai AFP apliecināja ministrija.
Piektdien Izraēla deportēja četrus Itālijas aktīvistus, kas bija pirmie atbrīvotie no vairāk nekā 400 aizturētajiem flotiles dalībniekiem.
Flotile, kurā bija aptuveni 45 kuģi ar Tūnbergu un citiem aktīvistiem, septembra sākumā izbrauca no Barselonas ar mērķi pārraut Izraēlas īstenoto Gazas joslas blokādi.
Trešdien flotile sasniedza Izraēlas jūras spēku īstenotās blokādes perimetru un 41 tās kuģis tika apturēts. Izraēla, kas vairākkārt apsūdzējusi šo flotili kā grupējuma "Hamas" operāciju, pagājušas nedēļas sākumā paziņoja, ka neļaus tai sasniegt Gazas joslu.