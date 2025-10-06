"Z" kara blogeris krīt izmisumā, ziņojot par katastrofu frontē: "vidējais uzbrukuma kareivja dzīves cikls ir 12 dienas"
Krievijas kara korespondents Romanovs krita izmisumā, ziņojot par katastrofālo situāciju frontē. Viņš atklāj, ka krievu karavīra dzīves cikls ir 12 dienas, un Krievijas armija burtiski sabrūk.
Krievijas "Z" kara korespondents Romanovs burtiski "norāvās", savā "Telegram" kanālā publicējot tekstu, kas bija atklāsme pat krievu auditorijai, kas pieradusi pie cinisma. Emocionāli uzlādētā tonī viņš aprakstīja reālo situāciju frontē, kur Maskava "met cilvēkus noslaktēšanai", un Krievijas Aizsardzības ministrijas vadība neredz nepieciešamību slēpt milzīgos zaudējumus.
Ukraiņu žurnālists Romans Šrajks pievērsa uzmanību propagandista atklāsmei. Romanovs atbildēja uz jautājumu, kāpēc nedodas uz fronti. Viņam esot militārās medicīnas kvalifikācija, bet Krievijas vadība viņu tik un tā metīšot nāvē ikdienas uzbrukumā, kurā viņam ar 95% varbūtību draud nāve.
"Vidējais uzbrukuma kareivja dzīves cikls ir 12 dienas. Karstajos rajonos labākajā gadījumā viens no diviem karavīriem sasniedz savas pozīcijas. Tu saproti, ka rīt tev būs gals" rakstīja Romanovs.
Viņa ieraksts kļuva populārs sociālajos tīklos, izraisot plašas diskusijas un pat šoku daļā prokrieviskās auditorijas.
"Daži mirst, citi jau tiek ievesti"
Būtībā šī ir reta publiska atzīšanās: Krievijas armija izdeg, un mobilizētie vīri tiek izmantoti kā vienreizējās lietošanas resurss.
"Kamēr daži mirst, citi jau tiek ievesti bez atpūtas, bez apmācības, bez jēgas," viņa vārdus atstāsta militārie blogeri.
Analītiķi norāda, ka šādi patiesības uzplūdi parādās arvien biežāk, kad melošanas sistēma vairs nespēj morāli noturēt fronti. Tomēr no Krievijas Aizsardzības ministrijas atbildes nebija. Auditorijas komentāri atkārtoja viņa viedokli. Tikmēr eksperti šīs atzīšanās sauc par Krievijas militārās mašīnas sabrukuma atspoguļojumu: demoralizēti karavīri, haotiski pavēļu izpildījumi, nebeidzami uzbrukumi tikai ziņojumu dēļ. Tikai astoņos 2025. gada mēnešos Krievija zaudējusi vairāk nekā 280 000 karavīru.