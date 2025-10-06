Nobela prēmiju medicīnā piešķir trim zinātniekiem par imūnsistēmas kontroles pētījumiem
Šī gada Nobela prēmiju medicīnā piešķirta ASV zinātniekiem Mērijai Braknovai un Fredam Ramsdelam, kā arī Japānas pētniekam Simonam Sakaguči par imūnsistēmas kontroles pētījumiem, pirmdien paziņojusi Nobela žūrija.
Trijotne godalgota par atklājumiem, kas saistīti ar "periferālo imunoloģisko toleranci," teikts paziņojumā.
"Viņu atklājumi likuši pamatus jaunam pētniecības laukam un veicinājuši jaunu ārstniecības metožu attīstību, piemēram, vēža un autoimūno slimību gadījumos," piebildusi žūrija.
Jāpiebilst, ka Nobela prēmija medicīnā ir viena no piecām zviedru rūpnieka un dinamīta izgudrotāja Alfrēda Nobela (1833-1896) testamentā izveidotajām prēmijām (medicīnā un fizioloģijā, ķīmijā, fizikā, literatūrā un miera veicināšanā, kamēr sesto prēmiju ekonomikā 1968. gadā izveidoja Zviedrijas Centrālā banka, lai godinātu Nobela piemiņu). Nobela prēmija visās kategorijās tiek uzskatīta par visprestižāko balvu. Tās ieguvēji tiek paziņoti oktobrī, bet balva tiek pasniegta Nobela nāves dienā 10. decembrī.