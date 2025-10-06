Krievu "Telegram" kanāli vēsta par sprādzieniem, kas atskanējuši dažādos Krievijas reģionos.
Pasaulē
Šodien 07:16
Apdraudējuma dēļ Krievijā uz laiku apturēta vairāku lidostu darbība
Draudu dēļ Krievija uz laiku apturējusi Soču, Ņižņijnovgorodas, Gelendžikas, Tambovas, Jaroslavļas, Krasnodaras un Kalugas lidostu darbību.
Atsevišķi agresorvalsts mediji apgalvo, ka ierobežojumi ir saistīti ar dronu uzbrukumu draudiem, par kuriem ziņots vairākos reģionos. Tikmēr Krievijas "Telegram" kanālos izplatījusies informācija, ka vairākos Krievijas reģionos atskanējuši sprādzieni. Krievijas federālā gaisa transporta aģentūra "Rosaviatsiya" uzsver, ka lēmums apturēt lidostu darbību ir pagaidu un var tikt pārskatīts atkarībā no situācijas attīstības.