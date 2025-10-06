Apdraudējuma dēļ Krievijā uz laiku apturēta vairāku lidostu darbība
foto: Vida Press
Krievu "Telegram" kanāli vēsta par sprādzieniem, kas atskanējuši dažādos Krievijas reģionos.
Pasaulē

Apdraudējuma dēļ Krievijā uz laiku apturēta vairāku lidostu darbība

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Draudu dēļ Krievija uz laiku apturējusi Soču, Ņižņijnovgorodas, Gelendžikas, Tambovas, Jaroslavļas, Krasnodaras un Kalugas lidostu darbību.

Apdraudējuma dēļ Krievijā uz laiku apturēta vairāk...

Atsevišķi agresorvalsts mediji apgalvo, ka ierobežojumi ir saistīti ar dronu uzbrukumu draudiem, par kuriem ziņots vairākos reģionos. Tikmēr Krievijas "Telegram" kanālos izplatījusies informācija, ka vairākos Krievijas reģionos atskanējuši sprādzieni. Krievijas federālā gaisa transporta aģentūra "Rosaviatsiya" uzsver, ka lēmums apturēt lidostu darbību ir pagaidu un var tikt pārskatīts atkarībā no situācijas attīstības.

Tēmas

KrievijaUkrainaTelegram

Citi šobrīd lasa