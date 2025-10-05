Čehijas parlamenta vēlēšanās uzvarējušais ekspremjers Babišs apliecina lojalitāti Eiropai, taču skeptisks par Ukrainas nākotni ES
Čehijas ekspremjers, miljardieris Andrejs Babišs, kura vadītā populistu partija "Neapmierināto pilsoņu akcija" (ANO) nule notikušajās parlamenta vēlēšanās saņēmusi visvairāk balsu, svētdien tiekoties ar prezidentu Petru Pavelu, lai sāktu sarunas par jaunās valdības veidošanu, apliecināja lojalitāti Eiropai.
"Mēs apspriedām vēlēšanu rezultātus un mūsu tēlu NATO un Eiropas Savienībā (ES). Es turpinu redzēt negatīvu informāciju, un man šķiet, ka tas nav godīgi," pēc tikšanās ar prezidentu žurnālistiem sacīja Babišs.
Ekspremjers uzsvēra, ka ir proeiropeiski noskaņots un vēlas, lai "Eiropa darbotos labi".
Uz Ukrainas žurnālista jautājumu, vai viņš atbalstītu Kijivas pieteikumu par iestāšanos ES, Babišs atbildēja, ka Ukraina "nav gatava ES". "Vispirms mums ir jāizbeidz karš," viņš piebilda.
Komentējot militāro palīdzību Ukrainai, Babišs norādīja, ka Čehija palīdz Ukrainai ar ES starpniecību. "ES palīdz Ukrainai, un tas ir paredzēts Eiropas budžetā, un mēs maksājam daudz naudas Eiropas budžetā, tāpēc mēs turpināsim palīdzēt," skaidroja partijas ANO līderis.
Kā norādīja Babišs, Čehijas uzsāktā Ukrainas atbalsta "artilērijas šāviņu iniciatīva" būtu jāveic ar NATO starpniecību. "Tai jābūt caurskatāmai, un, ja notiek karš, neviens nedrīkst pelnīt naudu no kara. Tas būtu jāorganizē NATO," viņš norādīja.
Babišs pauda, ka atbalstījis Ukrainu kopš Krievijas agresijas sākuma 2014.gadā.
Līdzšinējais premjerministrs Petrs Fiala jau apsveicis Babišu ar uzvaru vēlēšanās.
Babišs cer izveidot ANO mazākuma valdību ar divu mazāku partiju - labēji populistiskās "Autobraucēji sev" (AUTO) un galēji labējās "Brīvība un tiešā demokrātija" (SPD) - atbalstu. Babišs sestdienas vakarā tikās ar AUTO un SPD vadītājiem, bet atteicās komentēt sarunu rezultātus, sakot, ka sarunas bijušas "lielākoties pozitīvas".
Vēlēšanās sestdien ANO ieguva 34,6% balsu, nodrošinot 80 no 200 vietām parlamentā. SPD jaunajā parlamentā būs 15 vietas, bet AUTO 13 vietas.