“Buržuāziskās krūtis apdraud valsti” - Kims Čenuns izsludina cīņu pret plastiskajām operācijām
Ziemeļkorejas diktators Kims Čenuns izdevis ārkārtas rīkojumu par cīņu pret “antisociālistiskām” krūšu palielināšanas operācijām, ziņo ārvalstu mediji.
Saskaņā ar britu izdevuma “Metro” informāciju, Phenjanas pilsētas Sabiedriskās drošības ministrija izsludinājusi ārkārtas aizliegumu pret šīm “samaitātā kapitālisma izpausmēm”, bet pārkāpējiem draud bargs sods darba nometnēs.
Vasarā centrālajos Phenjanas rajonos tika izvietotas “triecienvienības” — drošības aģenti civilā apģērbā meklējuši nelegālus ārstus un sievietes ar “neparasti izteiktām formām”. Sievietes, kuras turētas aizdomās par operācijām, var tikt pakļautas piespiedu medicīniskām pārbaudēm, ziņo avoti valstī.
“Sievietes vai privātārsti, kas pieķerti, var tikt sodīti ar kriminālatbildību, tostarp nosūtīti uz darba nometnēm par antisociālismu,” medijam atklāja anonīms avots.
Ziemeļkorejas režīms skaidro, ka pēdējā laikā pieaugusi pieprasījums pēc krūšu palielināšanas, plakstiņu operācijām un uzacu tetovējumiem, ko varot saistīt ar “buržuāziskās ideoloģijas ietekmi” uz jaunām sievietēm vecumā no 20 līdz 30 gadiem.
Septembra vidū viens ārsts un divas jaunietes tika publiski tiesāti, stundām stāvot ar noliektām galvām, kamēr prokurors viņus apsūdzēja “kapitālisma samaitātībā”.
“Sievietes, kas dzīvo sociālistiskā sistēmā, ir samaitātas ar buržuāziskām paražām un izdarījušas samaitāta kapitālisma noziegumus,” tiesā paziņojis prokurors.
Tiesas laikā tika demonstrēti arī konfiscētie “pierādījumi” — kontrabandā ievesta silikona krava, medicīnas instrumenti un skaidras naudas saišķi, kurus bija konfiscējis drošības birojs.
Tas nav pirmais gadījums, kad Ziemeļkorejas pilsoņi nonāk konfliktā ar režīma aizliegumiem. Kā raksta “Financial Times”, Ziemeļkorejas karavīri, kas nosūtīti uz Krievijas fronti, bijuši šokēti, pirmo reizi izmantojot brīvu pieeju internetam — daudzi no viņiem pieraduši skatīties pornogrāfiju, kas tiek uzskatīta par “buržuāziskās samaitātības” izpausmi.