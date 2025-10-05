Pēc Viļņas lidostas slēgšanas vairāki lidojumi novirzīti uz Rīgu
Vakarnakt vairāki lidojumi no īslaicīgi slēgtās Viļņas lidostas tikuši novirzīti arī uz Rīgu, liecina informācija lidojumu monitoringa vietnē "Flightradar 24".
Vietnē pieejamā informācija liecina, ka no sestdienas plkst.23 līdz mirklim, kad Viļņas lidostā atjaunota gaisa satiksme, uz Rīgu novirzīti septiņi lidojumi.
Arī Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" reiss no Cīrihes uz Viļņu naktī ticis novirzīts uz Rīgu. Savukārt plkst.5.30 plānotais reiss no Viļņas uz Cīrihi - ticis atcelts, liecina informācija "Flightradar 24".
Tāpat atsevišķi "airBaltic" izpildītie reisi svētdienas rītā no Viļņas izlidojuši ar aptuveni pusstundas, bet divos gadījumos - ar aptuveni stundas kavēšanos.
Viļņas lidostas gaisa telpa tika slēgta sestdien plkst.22.16, bet gaisa satiksme tika atsākta plkst.4.50.
"Parasti šādus balonus palaiž kontrabandisti. Ja vēja virziens ir labvēlīgs, to skaits var pārsniegt vairākus desmitus," sacīja krīzes situāciju vadības centra pārstāvis Darjus Buta.
Centrs vēl skaidro, cik meteozonžu piezemējušās Lietuvas teritorijā un cik no tām transportēja kontrabandas kravas.