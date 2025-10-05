No Baltkrievijas Lietuvā ielidojušas 25 meteozondes - slēgta gaisa telpa virs Viļņas lidostas
Lietuvas gaisa telpu sestdien vēlu vakarā pārkāpušas 25 meteozondes no Baltkrievijas, ko parasti izmanto kontrabandisti, un pie Viļņas lidostas pamanīto gaisa balonu dēļ tās darbs uz laiku apturēts, pavēstīja varasiestādes.
Viļņā un Viļņas apriņķī pamanītas 13-14 meteozondes, divas no tām - virs Viļņas lidostas, pavēstīja Lietuvas Nacionālais krīzes situāciju vadības centrs.
Sestdien plkst.22.16 bija jāslēdz Viļņas lidostas gaisa telpa. Iemesls bija gaisa baloni, kas pamanīti lidostas tuvumā. Gaisa satiksme tika atsākta plkst.4.50, pavēstīja uzņēmums "Lietuvas lidostas".
Incidenta dēļ var kavēties daži lidojumi no Viļņas, jo tika traucēta apkalpju un lidmašīnu rotācija.
"Parasti šādus balonus palaiž kontrabandisti. Ja vēja virziens ir labvēlīgs, to skaits var pārsniegt vairākus desmitus," sacīja krīzes situāciju vadības centra pārstāvis Darjus Buta.
Centrs vēl skaidro, cik meteozonžu piezemējušās Lietuvas teritorijā un cik no tām transportēja kontrabandas kravas.