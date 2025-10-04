Izraēla uz Turciju deportējusi vēl 137 no aizturētajiem Gazas palīdzības flotiles aktīvistiem
Izraēla sestdien paziņoja, ka uz Turciju deportēti vēl 137 aktīvisti, kas tika aizturēti palīdzības flotilē, kas bija ceļā uz Gazas joslu.
Izraēlas Ārlietu ministrija informēja, ka deportēto vidū ir ASV, Itālijas, Lielbritānijas, Šveices, Jordānas un vairāku citu valstu pilsoņi.
Ministrija platformā "X" paziņoja, ka "vēl 137 provokatori no ""Hamās"-"Sumūdas" flotiles šodien tika deportēti uz Turciju".
"Izraēla vēlas izraidīt visus provokatorus," piebilsts ministrijas paziņojumā.
Piektdien Izraēla deportēja četrus Itālijas aktīvistus, kas bija pirmie atbrīvotie no vairāk nekā 400 aizturētajiem flotiles dalībniekiem.
"Global Sumud Flotilla" ("Globālā Sumūdas flotile"; GFS), kurā bija aptuveni 45 kuģi ar Grētu Tūnbergu un citiem aktīvistiem, septembra sākumā izbrauca no Barselonas ar mērķi pārraut Izraēlas īstenoto Gazas joslas blokādi un nogādāt palīdzību šīs palestīniešu teritorijas iedzīvotājiem.
Flotile trešdien sasniedza Izraēlas jūras spēku īstenotās blokādes perimetru un 41 tās kuģis tika apturēts. Izraēla, kas vairākkārt apsūdzējusi šo flotili kā grupējuma "Hamās" operāciju, pagājušas nedēļas sākumā paziņoja, ka neļaus tai sasniegt Gazas joslu.