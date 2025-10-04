Gruzijas policija demonstrantus izklīdina ar asaru gāzi un ūdens lielgabaliem
Gruzijas policija sestdien raidīja asaru gāzi un ūdens lielgabalus pret valdību protestējošo demonstrantu pūlī, kas mēģināja iekļūt prezidenta pilī.
Gruzijā sestdien notiek pašvaldību vēlēšanas, kuras opozīcija raksturo, kā pēdējo iespēju protestēt, lai glābtu demokrātiju.
Liela daļa no opozīcijas vēlēšanas boikotē, bet aktīvisti un citas opozīcijas grupas organizē protestus Tbilisi ar mērķi "miermīlīgi gāzt valdību", kas mēnešiem ilgi veikusi reidus neatkarīgajos plašsaziņas līdzekļos, ieviesusi pilsonisko sabiedrību ierobežojošus likumus un ieslodzījusi desmitiem oponentu un aktīvistu.
Gruzijas premjerministrs un valdošās partijas "Gruzijas sapnis" līderis Iraklijs Kobahidze aicināja tautiešus atturēties no pretlikumīgām darbībām vēlēšanu dienā.
Vēlēšanas ir pirmās kopš apstrīdētajām parlamenta vēlēšanām pērn, pēc kurām Gruzijā sākās nemieri un saruka izredzes iestāties Eiropas Savienībā (ES).
Ar Gruzijas un ES karogiem desmitiem tūkstoši cilvēku pulcējās Tbilisi Brīvības laukumā, bet pēc tam devās uz prezidenta pili un mēģināja iekļūt tās kompleksā, bet policija demonstrantus atvairīja ar asaru gāzi un ūdens lielgabaliem.
Iekšlietu ministrija paziņoja, ka demonstrācija ir "pārkāpusi likumā noteiktās normas".
Cilvēktiesību grupas aplēsušas, ka pēdējā gada laikā politisku motīvu dēļ ieslodzīti ap 60 opozīcijas pārstāvju, žurnālistu, aktīvistu un citu cilvēku.
Gruzijā valda politiskā krīze kopš parlamenta vēlēšanām pagājušā gada oktobrī. Opozīcijas partijas apsūdz valdošo partiju "Gruzijas sapnis" vēlēšanu viltošanā un boikotē pašreizējo parlamenta sasaukumu. Pēc vēlēšanām valstī notika plaši protesti, un demonstrācijas turpinās joprojām, bet vairs nav tik vērienīgas.
Valdošā koalīcija tiek kritizēta par Kremļa autoritārās prakses kopēšanu un Gruzijas attālināšanu no centieniem pievienoties ES.
ASV un vairākas Eiropas valstis piemērojušas sankcijas vairākām amatpersonām, kas pārstāv partiju "Gruzijas sapnis", kas pie varas ir kopš 2012. gada.