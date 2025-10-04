Krievijas triecienā pasažieru vilcienam Sumu apgabalā apmēram 30 cietušie
Krievijas triecienā pasažieru vilcienam Ukrainas Sumu apgabala Šostkā sestdienas priekšpusdienā cietuši apmēram 30 cilvēki, paziņoja Ukrainas amatpersonas.
Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Hrihorovs paziņoja, ka noticis trieciens civilajai infrastruktūrai, proti, maršruta Šostka-Kijiva vilcienam, kas stāvēja Šostkas stacijā.
Ukrainas prezidents Volodmirs Zelenskis platformā "Telegram" Krievijas dronu triecienu raksturoja kā brutālu un uzsvēra, ka krievi "nevarēja nezināt, ka viņi trāpa civiliedzīvotājiem, un tas ir terors, ko pasaulei nav tiesību ignorēt".
"Katru dienu Krievija laupa cilvēku dzīvības. Un tikai spēks var likt viņiem to pārtraukt. Mēs esam dzirdējuši spēcīgus paziņojumus no Eiropas un ASV, un jau sen ir pienācis laiks tos visus pārvērst realitātē. Kopīgi, kopā ar visiem, kas neuzskata, ka slepkavības un terors ir normāli. Ar runāšanu tagad nepietiek. Ir vajadzīga stingra rīcība," uzsvēra Zelenskis.
Ukrainas ģenerālprokuratūra informēja, ka vismaz astoņi cilvēki ir nogādāti slimnīcā, savukārt Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko paziņoja par apmēram 30 cietušajiem.
Prokuratūrā norādīja, ka sākotnēji dronu triecienā cieta vilciens, kas gaidīja atiešanu no Šostkas stacijas, bet pēc dažām minūtēm, kas notika pasažieru evakuācija no pirmajā triecienā cietušā vilciena, atkārtots uzbrukums tika vērsts pret vēl citu vilcienu.
Pēdējā laikā Krievija ir pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas dzelzceļa infrastruktūrai.