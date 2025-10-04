Policija Nicā./Ilustratīvs attēls.
Šodien 14:37
Nicā nošauti divi cilvēki un vēl pieci ievainoti; turpinās vainīgo meklēšana
Francijas dienvidu piekrastes pilsētā Nicā nošauti divi cilvēki un vēl pieci ievainoti, sestdien paziņoja amatpersonas.
Dažu no ievainotajiem veselības stāvoklis tiek vērtēts kā smags, un turpinās vainīgo meklēšana.
Sākta izmeklēšana saistībā ar aizdomām par tīšu slepkavību, ko izdarījusi organizēta banda, paziņoja varasiestādes.
Nicas mērs Kristiāns Estrosi sacīja, ka piektdien vēlu vakarā notikusī apšaude ir saistīta ar narkotiku noziegumiem un ka tika izmantoti automātiskie ieroči.
Viņš aicināja pastāvīgi palielināt policijas klātbūtni skartajā rajonā.
Pēc incidenta tika mobilizēti papildspēki, lai nodrošinātu drošību šajā apkaimē, kas ir atzīta par problemātisku rajonu, kur bieži notiek vardarbīgi noziegumi, paziņoja prefektūra.
Francijas plašsaziņas līdzekļos tiek vēstīts, ka aizdomās turamie bēguļo un joprojām tiek meklēti.