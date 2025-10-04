Atkal apturēta Minhenes lidostas darbība
Minhenes lidosta piektdienas vakarā atkal apturēja darbību piesardzības apsvērumu dēļ, jo tika ziņots par redzētiem iespējamiem droniem, paziņoja lidostas preses sekretārs.
Policija mēģina noskaidrot, vai lidostas teritorijā vai tās tuvumā tiešām atrodas bezpilota lidaparāti. Lidostas vietnē tika ziņots par redzētiem droniem, tomēr šīs ziņas vēl nav apstiprinātas.
Vācijas gaisa satiksmes kontroles dienests piesardzības apsvērumu dēļ apturēja lidojumu operācijas šajā lidostā. Šis lēmums skāra daudzus izejošos un ienākošos reisus piektdienas vakarā, bet vēl nebija zināms, cik daudz pasažieru tas ietekmēja.
Ceturtdienas vakarā Minhenes lidostas skrejceļi tika slēgti viena vai vairāku dronu dēļ, kas tikuši redzēti virs lidostas un tās apkārtnē. Viens drons tika redzēts arī virs Bundesvēra objekta lidostas tuvumā.
Ceturtdienas vakarā reisi Minhenes lidostā tika atcelti vai novirzīti uz citām lidostām, ietekmējot aptuveni 3000 pasažierus. Simtiem cilvēku nācās pavadīt nakti lidostas termināļos. Lidosta piektdienas rītā atsāka darbu normālā režīmā.
Pēc dronu izraisītajiem traucējumiem Minhenes lidostā Bavārijas federālā zeme gatavojas piešķirt policijai pilnvaras šaut uz aizdomīgiem droniem. Drīzumā tiks izstrādāts attiecīgs likumprojekts.