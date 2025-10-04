Ukrainā drona uzbrukumā nogalināts franču fotožurnālists
Ukrainas austrumos piektdien drona uzbrukumā tika nogalināts Francijas fotožurnālists Antoni Lalikāns, ziņoja amatpersonas un mediju organizācijas.
Šajā uzbrukumā, kurā Ukrainas armija un Francijas prezidents Emanuēls Makrons vainoja Krieviju, arī tika ievainots Ukrainas žurnālists Heorhijs Ivančenko, kura stāvoklis ir stabils.
37 gadus vecais Lalikāns pavadīja Ukrainas armiju pie frontes līnijas Doneckas apgabalā, kad šim rajonam uzbruka droni. Abi žurnālisti atradās pie Družkivkas apmēram 20 kilometrus no frontes līnijas.
French photojournalist Antoni Lallican killed by a drone in Ukraine— FRANCE 24 (@FRANCE24) October 3, 2025
"Abi žurnālisti valkāja personīgo aizsardzības aprīkojumu, un viņu pretložu vestes bija ar identifikācijas zīmēm un vārdu PRESS (Prese) uz tām," platformā "Facebook" paziņoja Ukrainas 4.bruņotā brigāde.
Godalgotais fotožurnālists Lalikāns, kura darbi publicēti vadošos Francijas un starptautiskajos medijos, ir pirmais žurnālists, kuru Ukrainas karā nogalinājis drons, paziņoja Eiropas Žurnālistu federācija un Starptautiskā žurnālistu federācija.
Kopš 2022.gada februārī sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums, Ukrainā ir nogalināti vismaz 17 žurnālisti. Starp viņiem ir ziņu aģentūras AFP videožurnālists Armans Soldins, kurš tika nogalināts raķešu apšaudē 2023.gadā.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziiņoja, ka Krievija "turpina tīši uzbrukt žurnālistiem", un nosauca šo uzbrukumu par "šaušalīgu noziegumu un starptautisko humāno tiesību pārkāpumu".
Eiropas Žurnālistu federācija un Starptautiskā žurnālistu federācija nosodīja šo uzbrukumu kā "kara noziegumu" un aicināja to izmeklēt. "Šī ir pirmā reize, kad žurnālistu Ukrainā nogalinājis drons," paziņoja abas federācijas.
Lalikāns bija bāzējies Parīzē, bet braukāja pa pasauli, veidojot fotomateriālu starptautiskām reportāžām tādiem izdevumiem kā Francijas laikraksts "Le Monde" un Vācijas žurnāls "Der Spiegel".
Viņš strādāja arī Francijas ziņu vietnē "Mediapart", kas viņu nosauca par "izcilu fotogrāfu un lielisku kolēģi".
Lalikāns bija studējis farmāciju, bet 30 gadu vecumā pievērsās ziņu fotogrāfa karjerai pēc brauciena uz Kašmiru, kur viņš redzēja neatkarības cīnītāju sadursmes ar Indijas armiju. Viņš savā darbā apmeklēja arī Sudānu, Sīriju, Libānu, Izraēlu un palestīniešu teritorijas.
Esot dzimtenē, viņš dokumentēja tādas problēmas kā mazturīgo mājokļi Parīzē.