Anglijas Baznīcu pirmo reizi vadīs sieviete: Sāra Malalija iecelta par Kenterberijas arhibīskapi
Līdzšinējā Londonas bīskape Sāra Malalija iecelta par Kenterberijas arhibīskapi, kļūstot par pirmo sievieti Anglijas Baznīcas vadītāja amatā. Oficiālā ceremonija viņas iecelšanai amatā paredzēta janvārī Kenterberijas katedrālē.
Malalija atzina, ka jaunais amats ir liela atbildība, bet norādīja, ka viņa jūtas mierīga un paļaujas uz Dieva palīdzību šajā ceļā.
Viņa būs 106.Kenterberijas arhibīskaps. Augstais amats bija vakants gandrīz gadu, kopš Džastina Velbija atkāpšanās saistībā ar seksuālās vardarbības skandālu baznīcā, kas netika pienācīgi izmeklēts.
Jorkas arhibīskaps Stīvens Kotrells šajā periodā pildīja lielāko daļu Kenterberijas arhibīskapa pienākumu un bija viens no balsstiesīgajiem locekļiem institūcijā, kurai bija jāizvēlas Velbija sekotājs. Kandidātam bija saņem divas trešdaļas balsu Kroņa Nominēšanas komisijā. Pēc kandidāta izvēles, saskaņā ar tradīciju, nākamā Kenterberijas arhibīskapa vārds tika nosaukts Lielbritānijas premjerministram Kīram Stārmeram un pēc tam paziņots karalim Čārlzam III.
Lai gan formāli Anglijas Baznīcas galva ir karalis Čārlzs III, Kenterberijas arhibīskaps ir augstākais bīskaps un anglikāņu baznīcu sadraudzības garīgais vadītājs.
Februārī un martā vairāk nekā 11 000 cilvēku piedalījās sabiedriskajā apspriešanā par nākamā arhibīskapa kandidatūru. Diskusijas mērķis bija dot sabiedrībai iespēju ietekmēt Baznīcas turpmāko vadību, nosaucot gan konkrētu garīdznieku vārdus, gan norādot īpašības, kas, viņuprāt, ir nepieciešamas Kenterberijas arhibīskapam.
Malalija ir bijusī medmāsa. Vairākus gadus viņa bijusi Anglijas medmāsu dienesta vecākā amatpersona. Par priesteri viņa tika ordinēta 2006.gadā, bet 2018.gadā viņa tika iecelta Londonas bīskapa amatā.