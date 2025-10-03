Teksasā saniknoti par skolotāju, kura skolā čūskai izbaroja dzīvu kaķēnu
ASV Teksasas štatā izcēlies skandāls pēc tam, kad vietējā skolotāja saviem audzēkņiem paziņoja, ka izbarojusi klasē turētajai čūskai dzīvu kaķēnu. Skolotāja apsūdzēta cietsirdīgā rīcībā pret dzīvnieku.
Vaiza apgabala Olvordas vidusskolas zooloģijas skolotāja apsūdzēta, ka izbarojusi klasē turētajai čūskai nedēļu vecu kaķēnu un vēlāk par to pastāstījusi saviem skolniekiem, norādīts sūdzībā, kas iesniegta organizācijai “People for the Ethical Treatment of Animals” (PETA). Sūdzībā teikts, ka skolotāja atzinusies skolniekiem, ka viņas kaķenei bija piedzimuši četri kaķēni, taču viņi bijuši slimi, turklāt bijusi arī cita grūsna kaķene un viņa mēdza mazuļus izbarot čūskām, kuras tur savā mājā. “Jūs nevarat izglābt visus,” skolniekiem esot teikusi skolotāja.
Pārējie trīs kaķēni nodoti skolniekiem, taču viņi visi vēlāk nomiruši.
PETA vērsās pie Olvordas skolu apgabala superintendenta Rendija Brauna, aicinot nekavējoties aizliegt dzīvu dzīvnieku izmantošanu klasēs un izmeklēt skolotājas rīcību. Brauns vēlāk apstiprināja, ka vārdā neminētā skolotāja “pabaroja čūsku ar slimu kaķēnu pirms mācību dienas sākuma un skolēnu prombūtnē.” Viņš piebilda, ka kāda skolnieka vecāks par notikušo ziņojis policijai un apgabala šerifa biroja dzīvnieku kontroles nodaļai, kas uzsāka izmeklēšanu. Varas iestādes nolēma ļaut pašai skolai atrisināt šo lietu, vēsta “NBC 5” un “CBS News”. Brauns skolotāju raksturoja kā “pieredzējušu pedagoģi un dzīvnieku mīļotāju”, piebilstot, ka viņa atvainojusies skolēniem un “izņēmusi visas čūskas no savas klases”.