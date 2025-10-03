Īlons Masks aktīvi aicina boikotēt straumēšanas servisu “Netflix”. Skaidrojam iemeslu
Īlons Masks, kuru nereti dēvē par pasaulē bagātāko cilvēku, aicinājis savus 250 miljonus sekotāju platformā "X" boikotēt "Netflix", jo, pēc viņa teiktā, tas popularizē "woke" (atmošanās) ideoloģiju un LGBTK+ sižeta līnijas, ziņo "Euronews".
Pēdējās dienās viņš vairākkārt izmantojis savu platformu, lai kritizētu straumēšanas gigantu par seriālu "Dead End: Paranormal Park", kurā varonis vārdā Bārnijs sevi dēvē par transpersonu. Multfilma tika atcelta 2023. gadā pēc divām sezonām.
Maska sākotnējie ieraksti ar aicinājumu “atcelt "Netflix"” (cancel "Netflix") kļuva populāri platformā, izraisot plašu reakciju vilni.
Mikrobolgā “X” Masks rakstīja: “Atceliet “Netflix” bērnu labklājības vārdā”, pievienojot attēlu, kurā “Netflix” attēlots kā Trojas zirgs, kas tiek ielaists pilī. Tā plāns attēlots, ka ir bērniem "iebarot" saturu par transpersonām.
Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025
Tāpat Īlons Masks nesen komentēja, ka "Netflix" cenšas bērnus "pieradināt" pie idejām par transpersonām un dragkvīniem, reaģējot uz kāda lietotāja publicētu video par multeni "Strawberry Shortcake: Berry in the Big City", kurā vīrietis ir saģērbies kleitā.
Tā nav pirmā reize, kad Masks aktīvi iesaistās diskusijās par transpersonām un to atspoguļojumu. Viņš norādīja, ka neatbalsta savas meitas Vivianas Vilsonas lēmumu mainīt savu dzimumu. Masks viņas medicīnisko procedūru raksturoja kā “sterilizāciju”.