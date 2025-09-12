Pasaulē bagātākā tēva Īlona Maska transpersona meita apgalvo, ka ir bez naudas
Īlona Maska atsvešinātā transpersona meita Viviana Vilsona uzstāj, ka ir bez naudas, pēc tam, kad publiski sarāva saites ar pasaulē bagātāko tēvu, izvēloties dzīvot kopā ar trim istabas biedriem, jo tas esot “lētāk”.
“Cilvēki pieņem, ka man ir daudz naudas. Man nav simtiem tūkstošu dolāru, kas būtu manā rīcībā,” 21 gadu vecā topošā modele sacīja intervijā. “Mana mamma ir bagāta, vai ne? Bet, protams, otrs [Masks]... ir bagāts neiedomājamos apmēros.”
“Man nav vēlmes būt pārlieku bagātai,” viņa piebilda.
“Es varu atļauties ēdienu. Man ir draugi, pajumte un nedaudz brīvas naudas, kas ir jauki un daudz vairāk, nekā lielākajai daļai mana vecuma cilvēku Losandželosā.”
Vilsona — vecākā no Maska 14 bērniem — 2022. gadā publiski sarāva attiecības ar “Tesla” dibinātāju tēvu, kad iesniedza pieteikumu dzimuma un vārda maiņai.
Kopš tā laika Vilsona vairākkārt publiski kritizējusi tēvu sociālajos tīklos, saucot viņu par “nožēlojamu bērnišķīgu vīrieti”, kurš nav pieņēmis viņas dzimuma identitāti.
Masks savukārt iepriekš intervijās apgalvojis, ka Vilsonu “nogalinājis modīgo ideju vīruss” un ka viņš ticis “apmānīts”, ļaujot viņai mainīt dzimumu jau 16 gadu vecumā.
Neskatoties uz publisko strīdu, Vilsona žurnālam sacīja, ka visstereotipiskākā lieta par viņu esot “tēta problēmas”.
Citviet intervijā viņa pieminēja savu turīgo bērnību — atzīmējot, ka mācījusies “privātā vidusskolā, kas bija pilna ar slavenību bērniem”, tostarp Gvinetas Paltrovas un Krisa Martina meitu Eplu.
Viņa sacīja, ka mācījusies vairākas valodas, tostarp korejiešu, ķīniešu, japāņu un spāņu. Vilsona atzina, ka studējusi Kanādā un Japānā, pirms beigās pārtrauca studijas, vainojot mākslīgo intelektu, kas sagrāvis viņas “motivāciju”.
Runājot par jauniegūto slavu, Vilsona — kurai jau ir aģents un kura nesen rotāja “Teen Vogue” vāku — uzstāja, ka “nav pārāk laba slavenības lomā”.
“Es tik ilgi un smagi cīnījos, lai uz mani skatītos kā uz parastu cilvēku. Bija brīdis tieši pirms es kļuvu slavena, kad neviens nezināja, kas es esmu. Tas bija brīnišķīgi. Visi izturējās pret mani kā pret parastu cilvēku. Man tas nedaudz pietrūkst. Bet man arī patīk būt slavenai,” viņa sacīja. “Domāju, ka esmu diezgan vienaldzīga pret to. Bet man patīk fakts, ka tas man nes naudu.”