Zaporižjas atomelektrostaciju gatavojas pieslēgt Krievijas elektrotīklam, paziņo Ukraina
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha pavēstījis, ka Krievija gatavojas pieslēgt Eiropā lielāko atomelektrostaciju savam elektrotīklam, ziņo aģentūra Reuters.
Šonedēļ Ukraina brīdināja, ka Krievijas okupētā Zaporižjas stacija jau astoņas dienas pēc kārtas ir atslēgta no ārējā elektroapgādes tīkla Krievijas uzbrukumu dēļ.
Pašlaik staciju dzesē avārijas ģeneratori. Pēc Starptautiskās atomenerģijas aģentūras datiem, šis ir ilgākais šāda veida periods kopš kara sākuma.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdinājis, ka situācija ir kritiska. "Nedz ģeneratori, nedz stacija tam nav paredzēti, un tie nekad nav tik ilgi darbojušies šādā režīmā. Un mums jau ir informācija, ka viens no ģeneratoriem ir sabojājies," viņš piebilda.
"Krievi ar saviem uzbrukumiem kavē elektrolīniju atjaunošanu līdz stacijai un elementārās drošības atjaunošanu. Un tas apdraud pilnīgi visus," uzsvēra Ukrainas prezidents.
Viņš piebilda, ka ticies ar militārpersonām un Enerģētikas ministrijas pārstāvjiem un uzdevis valdībai - Enerģētikas ministrijai un Ārlietu ministrijai - pievērst pasaules uzmanību situācijai Zaporižjas AES.