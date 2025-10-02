G7 ministri vienojas vērsties pret tiem, kas palielina Krievijas naftas iepirkumus
G7 valstis plāno vērsties pret tiem, kas arvien vairāk iepērk Krievijas naftu, lai gan Krievija jau ceturto gadu turpina agresijas karu Ukrainā, liecina pēc grupas finanšu ministru virtuālās sanāksmes izplatītais paziņojums.
ASV, Francijas, Itālijas, Japānas, Kanādas, Lielbritānijas un Vācijas finanšu ministri trešdien notikušajā sanāksmē vienojās, ka ir pienācis laiks "izdarīt maksimālu spiedienu uz Krievijas naftas eksportu", jo tas ietekmētu Krievijas ieņēmumus, ko izmantot kara finansēšanai.
"Mēs vērsīsimies pret tiem, kas kopš iebrukuma Ukrainā turpina palielināt Krievijas naftas iepirkumus, un pret tiem, kas veicina sankciju apiešanu," kopīgā paziņojumā norādīja ministri.
Paziņojumā piebilsts, ka G7 valstis ir vienojušās par "tirdzniecības pasākumu, arī tarifu" un importa vai eksporta aizliegumu nozīmi centienos liegt Krievijai iespēju gūt ieņēmumus.
Valstis arī "nopietni apsver tirdzniecības pasākumus un citus ierobežojumus valstīm un struktūrām, kas palīdz finansēt Krievijas kara centienus, arī attiecībā produktiem, kuru ražošanā izmantota pārstrādāta Krievijas nafta".
Paziņojums izplatīts pēc tam, kad ASV pagājušajā mēnesī norādīja, ka ir gatavas paplašināt tarifus, kas vērsti pret Krievijas naftas pircējiem, ja Eiropas Savienība (ES) rīkosies līdzīgi.
Kā atklāja amatpersonas, ASV prezidents Donalds Tramps uzrunā ASV un ES amatpersonām izvirzījis iespēju piemērot tarifus no 50% līdz 100% apmērā, kas būtu vērsti pret tādiem naftas pircējiem kā Ķīna un Indija.
Septembrī, ņemot vērā Trampa spiedienu, Eiropas Komisija paziņoja, ka apsver tarifu piemērošanu Krievijas naftas importam blokā.
ASV prezidents ir paziņojis, ka sankcijām pret Krieviju piekritīs tikai tad, ja Eiropa pārtrauks energoresursu importu no Maskavas.
G7 ministri plāno vēlreiz tikties Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas ikgadējo sanāksmju laikā Vašingtonā, kas gaidāmas šomēnes.