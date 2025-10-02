Izraēla plāno uz Eiropu deportēt aizturētos aktīvistus, tostarp Grētu Tūnbergu, kuri centās nogādāt palīdzību palestīniešu teritoriju iedzīvotājiem
Izraēla deportēs uz Eiropu Gazas joslas palīdzības flotiles aktīvistus, kas atrodas uz Izraēlas jūras spēku pārtvertajiem flotiles kuģiem, ceturtdien paziņoja Izraēlas Ārlietu ministrija.
Vairākus akcijas "Global Sumud Flotilla" ("Globālā Sumūdas flotile"; GSF) kuģus Izraēlas jūras spēki pārtvēra trešdien. Starp aktīvistiem bija arī Grēta Tūnberga, kura septembra sākumā izbrauca no Barselonas ar mērķi pārraut Izraēlas īstenoto Gazas joslas blokādi un nogādāt palīdzību šīs palestīniešu teritorijas iedzīvotājiem.
Flotile trešdien sasniedza Izraēlas jūras spēku īstenotās blokādes perimetru un tika apturēta. Izraēla, kas vairākkārt apsūdzējusi šo flotili kā grupējuma "Hamas" operāciju, pirms nedēļas paziņoja, ka neļaus tai sasniegt Gazas joslu.
""Hamas"-"Sumūdas" pasažieri savās jahtās drošībā un mierā ir ceļā uz Izraēlu, kur sāksies viņu deportācijas procedūra uz Eiropu," teikts ministrijas paziņojumā platformā "X", sasaistot kopā flotiles un palestīniešu teroristu grupējuma nosaukumus.
"Pasažieri ir drošībā un pie labas veselības," norādīja ministrija.