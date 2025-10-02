Pēc Gazas palīdzības flotiles apturēšanas Itālijā izceļas protesti
Itālijā trešdienas vakarā izcēlās protesti pret Izraēlas veikto Gazas palīdzības flotiles apturēšanu.
"Global Sumud Flotilla" ("Globālā Sumūdas flotile"; GFS), kurā bija aptuveni 45 kuģi ar Grētu Tūnbergu un citiem aktīvistiem, septembra sākumā izbrauca no Barselonas ar mērķi pārraut Izraēlas īstenoto Gazas joslas blokādi un nogādāt palīdzību šīs palestīniešu teritorijas iedzīvotājiem.
Flotile trešdien sasniedza Izraēlas jūras spēku īstenotās blokādes perimetru un tika apturēta. Izraēla, kas vairākkārt apsūdzējusi šo flotili kā grupējuma "Hamas" operāciju, pirms nedēļas paziņoja, ka neļaus tai sasniegt Gazas joslu.
Romā trešdienas vakarā desmitiem demonstrantu sapulcējās pie galvenās dzelzceļa stacijas. Varas iestādes piesardzības apsvērumu dēļ uz laiku slēdza piekļuvi šai stacijai un slēdza netālu esošo metro staciju.
Laikraksts "La Repubblica" ziņoja, ka protestētāju grupa devās gājienā uz premjerministres Džordžas Meloni biroju, apsūdzot viņas labējo valdību par nesolidarizēšanos ar flotiles aktīvistiem. Daži skandēja, ka valdībai esot "asinis uz rokām".
Neapoles pilsētā vairāki protestētāji bloķēja galvenās dzelzceļa stacijas sliedes, piespiežot apturēt vilcienu satiksmi, vēstīja ziņu aģentūra ANSA.
Tika ziņots arī par demonstrācijām Milānā un Turīnā.
Itālijas lielākā arodbiedrība CGIL izsludināja ģenerālstreiku piektdien. Tā raksturoja šo streiku kā atbildi uz flotiles apturēšanu, sociālo mediju platformā "X" rakstot, ka Meloni valdība "pametusi itāļu strādniekus starptautiskajos ūdeņos".
Spānija un Itālija, kuru jūras spēki bija eskortējuši šo flotili, bija aicinājuši tās kuģus apstāties pirms iebraukšanas Izraēlas izsludinātajā aizliegtajā zonā pie Gazas joslas.
Flotiles aktīvisti paziņoja, ka Spānijas un Itālijas spēku lēmums neiebraukt šajā zonā esot mēģinājums "sabotēt" viņu centienus.