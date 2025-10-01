Francija aiztur Krievijas "ēnu flotes" tankkuģi "Boracay", kuru iepriekš jau aizturēja Igaunijā
Francijas varasiestādes aizdomās par sankciju pārkāpšanu aizturējušas ar Krievijas tā dēvēto ēnu floti saistītu naftas tankkuģi "Boracay", ko šogad aizturēja arī Igaunijas varasiestādes. Pastāv arī aizdomas, ka kuģis ir saistīts ar pagājušajā mēnesī notikušajiem dronu lidojumiem Dānijā, kas izraisīja traucējumus lidostu darbā.
Francijas jūras spēku karavīri trešdien uzkāpuši uz "Boracay" klāja, ziņu aģentūrai AFP pavēstīja avots varasiestādēs, kas vēlējās palikt anonīms. "Boracay" ir Beninas karogs, un kuģim sankcijas ir noteikusi Eiropas Savienība (ES) un Lielbritānija. Iepriekš kuģa nosaukums bija "Kiwala", un aprīlī Igaunijas varasiestādes to aizturēja Somu līcī.
Francijas jūras spēki paziņoja, ka informācija par iespējamu "Boracay" izdarītu pārkāpumu ir nodota prokuratūrai Brestā un ir sākta izmeklēšana. Prokuratūrā Brestā apliecināja, ka izmeklēšana sākta pēc tam, kad kuģa apkalpe nesniedza pierādījumus par kuģa karogu un ignorēja varasiestāžu rīkojumus.
Kā liecina kuģu izsekošanas vietnē "MarineTraffic" pieejamā informācija, "Boracay" 20.septembrī atstāja Primorskas ostu Krievijā un no Baltijas jūras caur Dāņu šaurumiem devās uz Ziemeļjūru pirms šķērsoja Lamanšu rietumu virzienā.
Izskanējušas ziņas, ka kuģis atradās īstajā vietā Dāņu šaurumos, lai varētu būtu kalpojis par bāzi dronu palaišanai, kad pagājušajā nedēļā virs Dānijas lidostām tika konstatēti nezināmas izcelsmes bezpilota lidaparāti, kas vairākas naktis traucēja gaisa satiksmi.
Lielbritānija šim kuģim sankcijas noteica 2024.gada oktobrī, bet ES sankciju sarakstā tas ir kopš šā gada februāra.
2007.gadā būvētais kuģis pašlaik ir noenkurots Francijas rietumos netālu no Sennazēras.
"Ēnu flote" pārvadā Krievijas naftu un uz to attiecas Rietumu sankcijas. "Ēnu flotē" tiek izmantoti veci un nolietoti kuģi ar sarežģītu īpašnieku struktūru un bez apdrošināšanas.
Jau ziņots, ka aprīlī Igaunijas jūras spēki Somu līcī uz vairāk nekā divām nedēļām aizturēja Krievijas "ēnu flotes" tankkuģi "Kiwala", kam tika konstatēti desmitiem drošības un tehniska rakstura pārkāpumu.