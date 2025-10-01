Pasaulē
Šodien 14:56
VIDEO: sprādzienā Nova Kahovkā likvidēts okupantu vietvaldis
Krievu okupētajā Nova Kahovkā, Ukrainas Hersonas apgabalā, ukraiņu drona triecienā likvidēts kolaboracionists Volodimirs Leontjevs, liecina okupantu izveidotās Hersonas marionešu administrācijas vadītāja Volodimira Saldo paziņojumi.
Pēc viņa ziņotā, Leontjevs tika ievainots ukraiņu drona "Vampire" triecienā un smagā stāvoklī nogādāts slimnīcā, kur viņš no gūtajām traumām nomira.
Okupanti 2022. gada aprīlī iecēla Leontjevu par Nova Kahovkas marionešu padomes vadītāju. Tajā pašā mēnesī Ukrainas varasiestādes paziņoja, ka tur viņu aizdomās par sadarbību ar okupantiem.
2022. gada jūlijā Ukrainas policija informēja Leontjevu, ka viņš tiek turēts aizdomās par līdzdalību žurnālista Oļeha Baturina nolaupīšanā, bet 2025. gada jūnijā viņš tika informēts par to, ka tiek turēts aizdomās par Berislavas mēra Oleksandra Šapovalova nolaupīšanu.
2023. gada maijā Leontjevs apgalvoja, ka pret viņu noticis atentāts.