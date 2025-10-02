Tēvs atklāj dīvainības lietā par meitu un Turcijas lidostas tualetē pamesto jaundzimušo
Jekaterina Burnaškina piedzemdēja un atstāja jaundzimušo tieši tualetes podā Turcijas lidostā. Meitenei draudēja līdz pat 15 gadiem cietumā, taču viņai izdevās pierādīt savu nevainīgumu.
Jekaterina Burnaškina Turcijas cietumā pavadīja aptuveni deviņus mēnešus. Galu galā tiesa attaisnoja māti. Juristiem izdevās pierādīt, ka viņu kliente nav zinājusi par savu grūtniecību, jo viņai vienmēr bijis liekais svars, bet menstruāciju trūkumu viņa saistīja ar stresu.
Tiesā liecināja arī ārsts, kurš apskatīja apsūdzēto, un viņš paziņoja, ka nevar izslēgt slēptas grūtniecības iespējamību. Tādējādi pastāv iespēja, ka Jekaterina patiešām nezināja, ka gaida bērnu.
Fakts, ka pasaulē nākusi meitenīte, šokēja gan pašu Burnaškinu, gan viņas vecākus. Neskatoties uz to, atteikties no bērna neviens netaisījās. Meitene uzaugusi labvēlīgā ģimenē: tēvs - tehnoloģiju uzņēmuma darbinieks, māte - pedagoģe. "Skandāla nebūtu. Mani vecāki visu ļoti labi saprot," intervijā Ksenijai Sobčakai stāstīja Jekaterina.
Tā kā Turcijā tika aizturēta ne tikai Katja, bet arī viņas māte, bērnu tiesību aizsardzības iestādes sazinājās ar ģimenes galvu Alekseju. Vīrietis nevarēja ierasties Stambulā pakaļ bērnam darba dēļ, tāpēc uzticējās sociālajiem dienestiem.
"Sociālie darbinieki man ieteica ģimeni, kas varētu izvest viņu (meitenīti – red. piez.). Tika sastādīts līgums, kurā es uzticos šiem cilvēkiem izvest manu mazmeitu. Galu galā par mazmeitas atgriešanos uzzināju no sociālajiem tīkliem.
Zvanīju sociālajiem darbiniekiem un audžuģimenei, bet viņi man atbildēja: "Jums to nevajadzēja zināt." Es joprojām neesmu redzējis savu mazmeitu. Ļoti vēlos viņu redzēt, paņemt viņu pie sevis ģimenē. Jo tā ir mana mazmeita, viņai jābūt kopā ar mani," sacīja Aleksejs.
Burnaškins norāda, ka audžuvecākiem nebija tiesību paturēt meitenīti. Viņiem bija uzticēts vienīgi bērna transportēšanas uzdevums uz Krieviju. Tāpēc dokumentos viņi figurē kā viesģimene.
"Uzskatu, ka mani apmānīja," sašutis saka Aleksejs. "Kādi viņiem motīvi? Domāju, ka tā ir peļņa no zīdaiņiem. Cik man zināms, audžuģimenes par viņiem saņem ievērojamu naudu, tāpēc arī nevēlas atteikties. Kā man stāstīja advokāti Turcijā, par bērnu rūpējās, viņa tika aprūpēta. Meitenīte ir pilnīgi vesela. Negribu iedziļināties detaļās. Ir daudz domu par to, ko viņi varētu ar viņu darīt.."
Uz dīvainībām šajā lietā norāda arī Burnaškinu advokāte Viktorija Jesejeva. Viņa ir pārsteigta, ka mazulīte netika nodota asinsradiniekiem, raksta "Starhit.ru".
"Vectēvs stāsta, ka viņam lūguši uzrakstīt frāzi: "neplānoju uzturēt radniecīgas attiecības". Viņš atbildējis: "Kā tas ir - neplānoju? Protams, ka plānoju!" Viņš uzrakstīja iesniegumu par pagaidu aizbildnību 29. oktobrī un īpaši uzsvēra: "plānoju uzturēt radniecīgas attiecības".
Taču jau nākamajā dienā - 30. oktobrī - bāriņtiesa sastādīja aktu par to, ka nav iespējams nodot bērnu asinsradiniekiem, un iecēla pagaidu aizbildni, pamatojoties uz to, ka vectēvs it kā atteicies no bērna, bet vecmāmiņa un māte iesaistītas izmeklēšanā.
Aleksejs nav atteicies, taču aktā norādīts pretējais. Viņi atteikumu interpretēja kā to, ka vectēvs vienkārši atteicās parakstīt dokumentu ar šādu formulējumu. Vai bāriņtiesa bija ieinteresēta šādā iznākumā? Varbūt skandāla dēļ. Varbūt, kā tas nereti notiek, kāds vienkārši kļūdījās, kaut ko nepareizi saprata, bet tagad vienkārši mēģina slēpt pēdas - viss aug kā sniega pika. Man nav saprotams, kāpēc bērns netika atdots ģimenei - tā taču ir pilnīgi adekvāta un normāla," uzskata juriste.
Pašlaik 19 gadus vecā Jekaterina Burnaškina cīnās par to, lai viņai atdotu meitu. Taču tiesa jau ir atņēmusi viņai vecāku tiesības. Bāriņtiesas darbinieki atsakās sadarboties ar Burnaškinu ģimeni. Raidījumā "Uzmanību: Sobčaka" tika parādīts, kā Jekaterina kopā ar advokāti neveiksmīgi mēģina nokļūt bāriņtiesā un satikties ar mazulītes audžuvecākiem.