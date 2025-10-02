Simtiem jauniešu dažādās Vācijas pilsētās pulcējas viena absurda iemesla dēļ - apēst pudiņu ar dakšu. “Tas ir tā vērts!”
Vācijā jaunieši atraduši oriģinālu iemeslu satikties, kopīgi pasmieties un iepazīties ar jauniem cilvēkiem.
Simtiem jauniešu pulcējās Dortmundes pilsētas parkā, izvilka no somāma ārā pudiņus un sāka klauvēt pa tiem ar dakšiņu — jā, tu nepārlasījies, ar dakšiņu — un sauca: "Desmit, deviņi, astoņi… ". Uz skaitli "viens" pudiņi tika atvērti un apēsti. Šis pasākums tiek saukts par "Pudiņš ar dakšu" (Pudding mit der Gabel).
Kāpēc šāds pasākums tiek rīkots? Kā min vairāki vācu mediji, jauniešiem tas dod iespēju iepazīt jaunus cilvēkus un kopīgi apēst desertu ar galda piederumu, kas tam nav piemērots. Cilvēki tikšānās laikā diskutē par dakšiņas priekšrocībām un trūkumiem vai bieži vien sarunājas par dažādām tēmām un joko savā starpā. Tas ir veids, kā viņi parāda, ka bauda dzīvi un neuztver to nopietni, padara ikdienu nedaudz interesantāku. Zemāk redzams video no šonedēļ notikušā pasākuma Štutgartē.
Pirmo reizi šāds pasākums dokumentēts Karlsrūē, vēsta vācu medijs "WDR". Kurš tieši izdomāja to rīkot, pagaidām nav zināms. Internetā gan klīst baumas, ka idejas autors varētu būt kāds Dienvidvācijas mākslinieku grupas biedrs, taču tas nav apstiprināts.
Skaidrs ir viens, ēst pudiņu ar dakšu ir kļuvis par trendu. Lietotnē "TikTok" arvien vairāk parādās video no dažādām Vācijas pilsētām, kur redzams, kā jaunieši ēd pudiņu ar dakšiņu. Viņi atzīst, ka dodas uz šādu tikšanos, "tāpēc, ka tas ir smieklīgi, absurdi un ir vērts vismaz vienreiz dzīvē ko tādu izmēģināt," vēsta “WDR”.
Bambergas Oto Frīdriha universitātes psiholoģijas profesors Klauss Kristians Karbons medijam "BR24" saka, ka tā ir lieliska iespēja jauniešiem atrast iemeslu izrauties no virtuālās vides, veidot kontaktus ar citiem un izbaudīt kopības sajūtu.