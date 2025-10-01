Pasaulē
Šodien 11:09
VIDEO: Jaroslavļā aizdegusies viena no Krievijas lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām
Jaroslavļā izcēlies ugunsgrēks vienā no Krievijas lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām, ziņo Krievijas "Telegram" kanāli.
Jaroslavļas apgabala varasiestādes apstiprināja, ka ugunsgrēks izcēlies vienā no naftas pārstrādes rūpnīcām, taču tās nosaukumu nenorādīja. Savukārt "Telegram" kanāli ziņo, ka aizdegusies rūpnīca "Jaroslavņefteorgsintez", kas pieder uzņēmumam "Slavņeft" un pēc jaudas ir piektā lielākā naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā.
Apgabala gubernators Mihails Evrajevs apgalvo, ka ugunsgrēku nav izraisījuši ukraiņu droni.
Ukraina ar bezpilota lidaparātiem regulāri uzbrūk Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Dronu uzbrukumu rezultātā uzņēmumi daļēji vai pilnībā pārtrauc darbību, kas cita starpā izraisa Krievijā degvielas trūkumu un degvielas cenu pieaugumu.