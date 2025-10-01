Parīzē atrasts miris Dienvidāfrikas vēstnieks Francijā
Pirmdien, 29. septembrī, Parīzē bezvēsts pazuda Dienvidāfrikas vēstnieks Francijā Emanuels Nkosinati Mtetva. Dienu vēlāk Parīzes rietumos tika atrastas viņa mirstīgās atliekas.
Vēstnieka ķermenis tika atrasts netālu no "Hyatt Regency Paris Etoile" hoteļa, kur viņš bija noīrējis numuriņu ēkas 22. stāvā. Kā norāda Parīzes prokuratūra, viņa numuriņā bija izsists logs, un šī fakta dēļ atsevišķi mediji pieļāvuši varbūtību, ka vīrietis, iespējams, veicis pašnāvību. Dienu iepriekš diplomāts savai sievai bija nosūtījis "satraucošu vēstuli". Par notikušo uzsākta izmeklēšana.
Dienvidāfrikas Ārlietu ministrijas pārstāvis norāda, ka "ministrija ir informēta par traģiskajiem notikumiem" un norāda, ka "sniegs oficiālu paziņojumu, tiklīdz uzzinās vairāk informācijas par notikušo. Saskaņā ar Dienvidāfrikas vēstniecības tīmekļa vietni, 58 gadus vēstnieks no 2014. līdz 2019. gadam bija Dienvidāfrikas mākslas un kultūras ministrs, bet no 2019. līdz 2023. gadam - sporta, mākslas un kultūras ministrs.