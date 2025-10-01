Parīzē atrasts miris Dienvidāfrikas vēstnieks Francijā
foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/Shutterstock
Dienvidāfrikas vēstnieka Francijā Emanuela Nkosinata Mtetva mirstīgās atliekas tika atrastas 30. septembrī, netālu no hoteļa, kur viņš bija apmeties.
Pasaulē

Parīzē atrasts miris Dienvidāfrikas vēstnieks Francijā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Pirmdien, 29. septembrī, Parīzē bezvēsts pazuda Dienvidāfrikas vēstnieks Francijā Emanuels Nkosinati Mtetva. Dienu vēlāk Parīzes rietumos tika atrastas viņa mirstīgās atliekas.

Parīzē atrasts miris Dienvidāfrikas vēstnieks Fran...

Vēstnieka ķermenis tika atrasts netālu no "Hyatt Regency Paris Etoile" hoteļa, kur viņš bija noīrējis numuriņu ēkas 22. stāvā. Kā norāda Parīzes prokuratūra, viņa numuriņā bija izsists logs, un šī fakta dēļ atsevišķi mediji pieļāvuši varbūtību, ka vīrietis, iespējams, veicis pašnāvību. Dienu iepriekš diplomāts  savai sievai bija nosūtījis "satraucošu vēstuli". Par notikušo uzsākta izmeklēšana.

Dienvidāfrikas Ārlietu ministrijas pārstāvis norāda, ka "ministrija ir informēta par traģiskajiem notikumiem" un norāda, ka "sniegs oficiālu paziņojumu, tiklīdz uzzinās vairāk informācijas par notikušo. Saskaņā ar Dienvidāfrikas vēstniecības tīmekļa vietni, 58 gadus vēstnieks no 2014. līdz 2019. gadam bija Dienvidāfrikas mākslas un kultūras ministrs, bet no 2019. līdz 2023. gadam - sporta, mākslas un kultūras ministrs.

Tēmas

FrancijaParīzeIn MemoriamDienvidāfrikas Republika

Citi šobrīd lasa