ASV prezidents Donalds Tramps.
Pasaulē
Šodien 22:19
Donalds Tramps paziņojis, ka nosūta karaspēku uz Portlendu
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņojis, ka nosūta karaspēku uz Oregonas pavalsts lielāko pilsētu Portlendu, lai apkarotu "iekšzemes terorismu".
Sociālās saziņas vietnēs Tramps pavēstījis, ka uzdevis Aizsardzības ministrijai "nodrošināt visu nepieciešamo karaspēku, lai aizsargātu karā ierauto Portlendu".
Prezidents piebildis, ka pilnvarojis nepieciešamības gadījumā pielietot "visu spēku".
Viņš norādījis, ka tas nepieciešams, lai aizsargātu Imigrācijas un muitas dienesta ēkas, kas atrodas ""Antifa" un citu pašmāju teroristu uzbrukumu ielenkumā".
Iepriekš Tramps arī izteicies, ka dzīve Portlendā līdzinās dzīvei ellē.
Kopš konservatīvā aktīvista Čārlija Kērka slepkavības Tramps pastiprinājis cīņu pret kreisajiem radikāļiem, kas tiek vainoti politiskajā vardarbībā.