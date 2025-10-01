ASV valdībai draud darba apturēšana
Demokrātiem ASV Senātā noraidot republikāņu sagatavoto likumprojektu par pagaidu finansējumu, Savienoto Valstu valdībai pirmo reizi pēdējo septiņu gadu laikā var nākties apturēt darbu.
Par likumprojektu balsoja 55 senatori, bet 45 to noraidīja, tādējādi netika nodrošinātas vismaz 60 balsis, kas bija nepieciešamas, lai pārvarētu demokrātu novilcināšanas taktiku.
Demokrāti piedraudējuši apturēt prezidenta Donalda Trampa administrācijas darbu, ja republikāņi nepiekāpsies viņu prasībām piešķirt lielāku finansējumu veselības aprūpei.
Pēc otrdienas balsojuma ir arvien mazāk izredžu, ka būtu iespējams panākt abu partiju vienošanos līdz trešdienai plkst.12.01, kad izbeigsies līdzšinējais valsts iestāžu finansējums.
Neskatoties uz valdības darba apturēšanu, atsevišķu valdības iestāžu funkciju izpilde turpināsies. Darbu, piemēram, turpinās ASV Nacionālās Aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) kosmosa misijas, turpināsies nelegālās imigrācijas apkarošana, kā arī Pārtikas un zāļu administrācijas un Lauksaimniecības ministrijas zināmu funkciju izpilde.
Tikmēr Baltā nama Budžeta vadības birojs (OMB) jau otrdien aicināja valsts iestādes gatavoties darba apturēšanai, un OMB vadītājs Rasels Vouts apsūdzēja demokrātus "neprātīgu politisku prasību" izvirzīšanā.
Iepriekšējo reizi valdības darbs tika apturēts Trampa pirmās prezidentūras laikā 2018. gadā, un tas tika atsākts tikai pēc 35 dienām.