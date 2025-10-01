FOTO: zemnieka fermā nokritis mulsinošs "matains" objekts no kosmosa; eksperti spriež, kas tas ir
Milzīgs “matains” objekts šokējis vietējos iedzīvotājus pēc tam, kad tas no kosmosa nokritis fermā Argentīnas ziemeļos.
Izdevums “The Mirror” ziņo, ka Puerto Tirolē, Argentīnas ziemeļos, uz sauszemes atrasta liela cilindra formas oglekļa šķiedras konstrukcija, kuras garums ir aptuveni 1,7 m un diametrs 1,2 m.
Noslēpumainajam cilindram vienā galā bija vārstu sistēma, bet otrā galā - 40 cm caurums, un tas bija marķēts arī ar sērijas numuru.
Vēl mulsinošāks ir fakts, ka objekts bija pārklāts ar dīvainu melnu, matiem līdzīgu šķiedru. “Matainais” objekts nokrita no debesīm 25. septembrī ap plkst. 18.30. Vietējās varas iestādes par notikušo neilgi pēc incidenta informēja 47 gadus vecais zemnieks Ramons Rikardo Gonsaless. Gan vietējā policija, gan ugunsdzēsēji tika nosūtīti, lai pārbaudītu cilindru.
Uz notikuma vietu tika izsaukti arī sprāgstvielu eksperti, lai pārliecinātos, ka objekts nav sprādzienbīstams. Ātri tika apstiprināts, ka noslēpumainais objekts nesatur nekādas viegli uzliesmojošas vai bīstamas vielas.
Tomēr amatpersonas joprojām nav pārliecinātas, kas tas īsti ir. Patlaban viņi ir izveidojuši 30 metru drošības perimetru ap "mataino" objektu, turpinot izmeklēt incidentu. Joprojām pastāv iespēja, ka tie varētu būt kosmosa atkritumi no nesenās SpaceX misijas, taču atbilžu meklēšana turpinās.
Internetā kāds astronomijas entuziasts spriež, ka tā varētu būt kosmosa kuģim piederoša kompozītmateriāla pārklājuma spiedientvertne: "Tas nav bīstami. Ja vien tas neuzkrīt jums virsū," raksta Daily Star.