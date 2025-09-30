Dānijā pirms Eiropas Savienības samita izvieto starptautiskās pretdronu tehnoloģijas
ASV nosūtījusi pretdronu sistēmas uz Dāniju drošības garantēšanai Eiropas Savienības (ES) samita laikā, otrdien paziņojusi Dānijas Aizsardzības ministrija.
Arī Francija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Somija, Vācija un Zviedrija nosūtījušas pretdronu tehnoloģijas uz Dāniju pirms ES samita, kas paredzēts trešdien un ceturtdien.
Jau ziņots, ka kopš 22.septembra Dānijā un Norvēģijā vairākkārt novēroti neidentificēti lidroboti, kā dēļ tika slēgtas vairākas lidostas. Dānijā droni lidoja arī virs militārajiem objektiem. Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons paziņojis, ka tur aizdomās Krieviju par neidentificēto dronu lidojumiem.
Lai garantētu drošību samita laikā, Dānija aizliegusi visus civilos dronu lidojumus līdz piektdienai. Aizlieguma pārkāpējiem tiks piemērota sodanauda vai pat cietumsods. "Esam gandarīti un pateicīgi, ka arī ASV atbalsta Dāniju ar pretdronu spējām saistībā ar gaidāmo samitu," platformā "X" paziņoja Dānijas Aizsardzības ministrija.
Bažījoties par iespējamām sabotāžām un hibrīduzbrukumiem, Dānija arī paaugstinājusi enerģētikas objektu drošības līmeni līdz oranžam, kas ir otrs augstākais līmenis.