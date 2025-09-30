Orbāns apgalvo: bez Rietumu naudas Ukraina neeksistētu
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns otrdien paudis viedokli, ka neuzskata Ukrainu par suverēnu valsti.
"Ukraina nav neatkarīga valsts, Ukraina nav suverēna valsts," valdības mājaslapā paziņoja Orbāns. "Mēs finansējam Ukrainu, Rietumi to finansē, mēs [Rietumi] dodam tai ieročus," viņš piebilda.
Orbāna valdība joprojām uztur labas attiecības ar Kremli un vairākkārt mēģinājusi novērst Eiropas Savienības (ES) sankciju piemērošanu Krievijai.
Kijiva aizvadītajā nedēļas nogalē paziņoja, ka lidroboti no Ungārijas ielidojuši Ukrainas gaisa telpā. Ungārija noliedza, ka būtu palaidusi dronus.
"Pieņemsim, ka daži ielidoja pāris metru dziļumā. Un kas tad ir?" komentējot šo incidentu, pavēstīja Orbāns. Viņš paziņoja, ka Ukraina nevar uzvesties tā, "it kā tā būtu suverēna valsts". "Ukraina ir zaudējusi piekto daļu savas teritorijas karā ar krieviem, krievi viņiem to atņēma. Tas pieliek punktu suverenitātei," apgalvoja Ungārijas premjerministrs.
Ja Rietumi nolemtu pārstāt dot naudu Ukrainai, tad tā pārstātu eksistēt, uzskata Orbāns.
Tajā pašā laikā pati Ungārija saņem no Eiropas Savienības vairāk naudas subsīdiju veidā, nekā iemaksā ES budžetā. Vienlaikus Ungārija gandrīz visu patērēto naftu un gāzi iepērk no Krievijas, tādējādi faktiski finansējot Maskavas kara mašīnu.