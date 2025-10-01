Skotijas skolām iesaka atdalīt tualetes pēc dzimuma
Skotijas valdība oficiāli ieteikusi skolām nodrošināt atsevišķas tualetes zēniem un meitenēm.
Pirmdien publicētajās vadlīnijās norādīts, ka skolās jābūt tualetēm, kas ir sadalītas pēc bioloģiskā dzimuma, taču skolām vienlaikus ir atļauts izveidot arī "dzimumneitrālas tualetes".
Lielākajā daļā Skotijas skolu tualetes jau ir atsevišķas, lai gan daudzviet ierīkotas arī dzimumneitrālas telpas.
Skotijas izglītības ministre Dženija Gilruta (Jenny Gilruth) BBC skaidroja, ka valdība šīs vadlīnijas izstrādājusi pēc diviem tiesas spriedumiem, no kuriem viens skāra sešas mācību iestādes. Kopumā Skotijā ir vairāk nekā 2500 skolu.
Šā gada pavasarī Skotijas tiesa pieņēma lēmumu par labu vecāku pārim, kuri iesūdzēja pašvaldību, pieprasot, lai sākumskolā, kur mācās viņu bērns, tiktu ierīkotas atsevišķas tualetes zēniem un meitenēm. Šajā skolā bija tikai kopīga tualete.
Tiesa nolēma, ka visām sešām šādām skolām trīs dažādos Skotijas reģionos ir pienākums ierīkot atsevišķas tualetes.
Turklāt Skotijas valdība savās jaunajās vadlīnijās ir ņēmusi vērā arī šī gada pavasarī pieņemto Lielbritānijas Augstākās tiesas lēmumu, saskaņā ar kuru likuma par vienlīdzību piemērošanas kontekstā par sievieti jāuzskata tieši bioloģiska sieviete.
Jaunajā vadlīniju redakcijā teikts, ka skolēniem jābūt pieejamām tualetēm, kas ir sadalītas pēc bioloģiskā dzimuma.
Vienlaikus valdība iesaka vietējiem politiķiem un amatpersonām, kas atbild par izglītību, apsvērt iespēju skolās ierīkot tualetes arī transpersonu skolēniem.
Iepriekšējā vadlīniju redakcijā, kas tika izdota 2021. gadā, Skotijas valdība norādīja, ka nevienā likumā nav teikts, ka "tikai personas, kuras piedzimstot tika atzītas par vīriešiem, drīkst izmantot vīriešu tualetes un ģērbtuves, vai ka tikai personas, kuras piedzimstot tika atzītas par sievietēm, drīkst izmantot sieviešu tualetes un ģērbtuves."
Turklāt šajā dokumenta versijā bija teikts, ka transpersonu skolēniem fiziskās audzināšanas stundās jābūt iespējai piedalīties kopā ar tiem, kuri atbilst viņu dzimumidentitātei. Šis punkts jaunajā vadlīniju redakcijā vairs nav iekļauts.
Tajā pašā laikā valdība joprojām iesaka skolotājiem, saskaņā ar 2010. gadā pieņemto Likumu par vienlīdzību, atbalstīt transpersonu skolēnus, cienīt viņu jūtas un izglītot skolēnus par šo un līdzīgiem jautājumiem.
Atbildot uz BBC jautājumu, vai transpersona, kas sevi identificē kā meiteni, drīkst izmantot meiteņu tualeti, izglītības ministre Dženija Gilruta atbildēja, ka viņa nevar komentēt konkrētus gadījumus.
Gilruta uzsvēra, ka valdības izdotajām vadlīnijām nav likuma spēka, jo saskaņā ar likumu Skotijas skolas pārvalda vietējās pašvaldības.